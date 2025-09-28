  1. हिन्दी समाचार
  3. सुना है BJP के 4 विधायक भी फ़िल्म देखने नहीं गये, लगता है ‘व्हिप’ जारी करना भूल गये थे…CM योगी पर बनी फिल्म पर अखिलेश यादव का तंज

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सीएम योगी पर तंज कसा है। उनकी जीवन पर बनी फिल्म 'अजेय: द अनटोल्ट स्टोरी ऑफ ए योगी' को लेकर अखिलेश यादव ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि, भाजपा के चार विधायक भी फिल्म देखने नहीं गए, न ही किसी ने फ़िल्म देखते हुए अपनी फोटो डाली। अभी दर्शकों ने नकारा है, 24 के बाद एक बार फिर से मतदाता 27 में दुबारा नकारेंगे।

By शिव मौर्या 
Updated Date

अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, फ़िल्म पर्दे पर हारी है, पर डॉयलॉगबाजी जारी है। सुना है भाजपा के 4 विधायक भी फ़िल्म देखने नहीं गये, न ही किसी ने फ़िल्म देखते हुए अपनी फोटो डाली, लगता है फ़िल्म बनवाने वाले, फ़िल्म देखने के लिए व्हिप जारी करना भूल गये थे। इस हिसाब से तो सरकार गिरी हुई मानी जाएगी और ये वो पहली सरकार होगी जो ‘सदन’ में नहीं, ‘सिनेमा हॉल’ में गिरी है।

उन्होंने आगे लिखा, सिनेमा के आलोचक कह रहे हैं कि फ़िल्म की नाकामी के कारण पता करने के लिए तो SIT बैठानी पड़ेगी, वैसे तो एक कारण ये है कि दर्शक सच्ची भावनात्मक फ़िल्म देखना चाहते है, परंतु ये फ़िल्म तो सच्चाई से कोसों दूर है और मानवीय संवेदनाओं से भी।
अभी दर्शकों ने नकारा है, 24 के बाद एक बार फिर से मतदाता 27 में दुबारा नकारेंगे, अहंकार का भूत उतारेंगे।

