एमसीएक्स और आईपीएल से मेरा कोई लेना देना नहीं, पैसे के लेनदेन का है विवाद, पहले भी लगाए थे आरोप जांच में निर्दोष साबित हुआ था

कल मेरे खिलाफ कोतवाली क्षेत्र में एक मुकदमा दर्ज किया है मेरे पास इसके खिलाफ सारे सबूत है. मुझ पर लगाए गए सारे आरोप निराधार है. विभोर भटनागर ने कहा कि NKS ज्वेलर्स के मालिक कपिल और नीरज हैं. जिनसे मेरा पैसे को लेकर एक विवाद चल रहा है.

By Sushil Singh 
Updated Date

मुरादाबाद:- मंडी चौक के एक सर्राफ ने दूसरे सर्राफ पर एमसीएक्स और आईपीएल के कारोबार करने का आरोप लगाया है. अपने ऊपर लगे आरोपों को सर्राफ विभोर भटनागर ने निराधार बताया. उसने कहा की पहले भी मेरे ऊपर कपिल रस्तोगी ने आरोप लगाए वह पहले भी लगाए थे. इन आरोपों की जांच डीआईजी स्तर तक हो चुकी है एक बार नहीं कई थानो से जांच हो चुकी सब जगह से मुझको निर्दोष साबित हुआ हूं. पुलिस ने अब किस आधार पर मुकदमा दर्ज किया है इस बात का जबाब तो पुलिस ही दे सकती है. मुझको पुलिस पर पूरा भरोसा है जब पहले भी में निर्दोष साबित हो चूका हूं. मेरे पास सारे सबूत है. एमसीएक्स और आईपीएल से मेरा कोई लेना देना नहीं है मेरा सर्राफ का कारोबार है.

अपने ऊपर लगे आरोपों पर विभोर भटनागर ने बताया निराधार दिखाए सबूत :-

विभोर भटनागर ने पत्रकार वार्ता कर बताया कि दोदिन पहले जो मुकदमा मेरे ऊपर दर्ज किया गया है उससे पहले भी कपिल की शिकायत पर मेरी जांचे हुए थी उनमें एक भी आरोप मेरे ऊपर सिद्ध नहीं हुआ है. लेकिन अचानक से कल मेरे खिलाफ कोतवाली क्षेत्र में एक मुकदमा दर्ज किया है मेरे पास इसके खिलाफ सारे सबूत है. मुझ पर लगाए गए सारे आरोप निराधार है. विभोर भटनागर ने कहा कि NKS ज्वेलर्स के मालिक कपिल और नीरज हैं. जिनसे मेरा पैसे को लेकर एक विवाद चल रहा है. जिसमें इन दोनों के खिलाफ चैक बाउंसिंग को लेकर वारंट भी इशू हो चुके हैं. मुकदमे में दबाव बनाने के लिए यह पूरा षड्यंत्र इन्होंने रचा है. यह फर्जी मुकदमा लिखवाया गया है जिसका खंडन करने के लिए मेरे पास पूरे साक्ष्य हैं. हम दोनों के बीच पहले व्यापारिक लेन देन था 30 लाख रुपए की रकम मुझसे टुकड़ों में उधार ली थी जो मैंने मार्किट से उठाकर कपिल को दी थी. जब मैंने वह पैसा वापस मांगा तो उसने मेरे को दिसंबर के बाद जनवरी में 20 जनवरी को 15-15 लाख के दो चेक दिए. और 17 जनवरी को 165000 को मेरे घर पर आकर देकर गया था. एमसीएक्स में उसने मुझे इंवॉल्व करने की कोशिश की है और जो आरोप उसने लगाए हैं वह सभी गलत हैं मेरे पास हर चीज का सबूत है मेरा कोई एमसीएक्स का काम नहीं है मेरी छोटी सी मंडी चौक में एक शॉप है जिसमें मैं पक्का सोना और पक्की चांदी बेचने का काम करता हूं. एसपी साहब के यहां मेरी जांच हो चुकी है डीआईजी साहब के यहां मेरी जांच हो चुकी है एंटी फ्रॉड सेल में मेरी जांच हो चुकी है. सिविल लाइंस क्षेत्र में भी मेरी जांच हो चुकी है. मुगलपुरा थाने में मेरी जांच हो चुकी है. रामगंगा बिहार में भी मेरी जांच हो चुकी है यह मुझ पर लगाए गए सारे आरोप निराधार.

सुशील कुमार सिंह

मुरादाबाद

