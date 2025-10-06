'मैं कप्तान बनना चाहता हूं...' विस्फोटक बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल के मन में भी जागी इच्छा

Team India captaincy controversy: भारत के स्टार बल्लेबाज शुभमन गिल का क्रिकेट करियर इस समय अपनी बुलंदियों पर है। गिल को टेस्ट टीम की कप्तानी सौंपे अभी भी कुछ ही समय बीता था कि उन्हें वनडे का नया कप्तान घोषित कर दिया गया है। लेकिन, रोहित शर्मा जैसे दिग्गज खिलाड़ी को हटाकर गिल को वनडे की कप्तानी सौंपे जाने से फैंस काफी नाराज हैं। इस बीच भारत के उभरते हुए सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने कप्तानी करने की इच्छा जाहिर की है।

दरअसल, बाएं हाथ के विस्फोटक बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने खुलासा किया है कि वह अपने आपको फिट रखने और स्किल पर ज्यादा इसलिए ध्यान देते हैं, क्योंकि एक दिन वह भी कप्तान बनना चाहते हैं। जायसवाल, टीम के मौजूदा वनडे और टेस्ट कप्तान शुभमन गिल से तीन साल छोटे हैं। ऐसे में उनके उत्तराधिकारी के रूप में खुद को देखना स्वाभाविक है।जायसवाल का टेस्ट और टी20आई में प्रदर्शन दमदार रहा है। वनडे में रोहित शर्मा के रिटायरमेंट के बाद वह सबसे पहली पसंद होंगे। मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर भी बार-बार कहते रहे हैं कि जायसवाल को अभी इंतजार करना होगा।

यशस्वी जायसवाल का फ्यूचर प्लान

एक पॉडकास्ट में 23 वर्षीय यशस्वी जायसवाल ने अपने फ्यूचर प्लान, स्किल्स और फिटनेस को लेकर खुलकर बात की। उन्होंने कहा, “मैं हर दिन अपनी फिटनेस और अपनी स्किल पर काम कर रहा हूं। मैं सीख रहा हूं अपनी बॉडी के बारे में, क्योंकि धीरे-धीरे मुझे ऐसा लगता है कि मुझे और फिट होना है और मेहनत करनी है और अच्छी स्किल करनी है।” उन्होंने आगे कहा, “मैं अभी हर दिन, मुझे अपने आप पर काम करना है कि मैं कैसे एक लीडर बन सकता हूं। मैं कप्तान बनना चाहता हूं। मैं एक टीम की कप्तानी करना चाहता हूं।”

बता दें कि जायसवाल भारत के लिए तीनों फॉर्मेट में डेब्यू कर चुके हैं। टेस्ट में उन्होंने 25 मैचों की 47 पारियों में 49.89 की शानदार औसत से 2245 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 12 अर्धशतक और 6 शतक (दो दोहरे शतक) आए हैं। टेस्ट में उनका सर्वाधिक स्कोर 214 रन रहा है। टी20ई में उन्होंने 23 मैचों में 22 पारियों में 36.15 के शानदार औसत और 164.32 के स्ट्राइक रेट से 723 रन बनाए हैं। इसमें 5 शतक और 1 शतक भी शामिल है। टी20ई में उनका सर्वाधिक स्कोर 100 रन बना हुआ है। वहीं, वनडे में इस युवा बल्लेबाज को एक ही मैच में खेलने का मौका मिला और वह 15 रन ही बना सके।