आईसीसी वनडे रैंकिंग में बड़ी उथल-पुथल, स्मृति मंधाना से इस बैटर ने छीना नंबर-1 का ताज

ICC Women's ODI Rankings Update: आईसीसी ने हाल में समाप्त हुए विमेंस वनडे वर्ल्ड कप 2025 के बाद नई वनडे रैंकिंग जारी की है। जिसमें बड़ा उथल-पुथल देखने को मिला है। साउथ अफ्रीका विमेंस टीम की कप्तान लॉरा वोल्वार्ड्ट ने भारत की स्टार बल्लेबाज स्मृति मंधाना से नंबर-1 का ताज छीन लिया है। लॉरा को सेमी-फाइनल और फाइनल में शतकीय पारी खेलने का इनाम मिला है।

लॉरा वोल्वार्ड्ट इन दो शतकीय पारियों के बदौलत पूरे टूर्नामेंट में कुल 571 रन बनाए, जो टूर्नामेंट के किसी एक संस्करण में सबसे ज़्यादा रन थे। इन रन की बदौलत उन्हें दो स्थानों की छलांग लगाकर शीर्ष स्थान पर पहुँचना पड़ा और उनकी करियर की सर्वोच्च रेटिंग 814 हो गई। पूरे वर्ल्ड कप में शीर्ष स्थान पर रहीं मंधाना को भी टूर्नामेंट की सर्वश्रेष्ठ टीम में चुना गया और वह (811) दूसरे स्थान पर पहुंच गईं हैं।

इस बीच, ऑस्ट्रेलिया की एलिस पेरी 77 रनों की पारी के साथ शीर्ष दस में सातवें (669) स्थान पर पहुँच गईं और इस स्थान पर न्यूज़ीलैंड की सोफी डिवाइन के साथ संयुक्त रूप से आ गईं, जिन्होंने इस प्रारूप से संन्यास की घोषणा कर दी है। नवी मुंबई में सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जेमिमा रोड्रिग्स के मैच विजयी शतक की बदौलत शीर्ष दस में पहुंच गईं, जबकि उसी मैच में शतक की बदौलत फोएबे लिचफील्ड 13 स्थान की छलांग लगाकर करियर के सर्वश्रेष्ठ 13वें (637) स्थान पर पहुंच गईं।

गेंदबाजी रैंकिंग में भी उल्लेखनीय बदलाव आया है। साउथ अफ्रीका की मारिजान कप्प अब सोफी एक्लेस्टोन को शीर्ष स्थान से हटाने के सबसे करीब हैं। उन्होंने विश्व कप सेमीफाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ 5/20 का प्रदर्शन किया था। कप्प दो स्थान ऊपर चढ़कर 712 की रेटिंग पर पहुँच गई हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया की एनाबेल सदरलैंड (छठे) और किम गार्थ (सातवें) एक-एक स्थान ऊपर चढ़कर शीर्ष 10 में आ गई हैं।

वर्ल्ड कप के दो नॉकआउट मैचों में तीन विकेट लेने वाली श्री चरणी सात स्थान की छलांग लगाकर 23वें (511) स्थान पर पहुँच गईं। टूर्नामेंट की प्लेयर ऑफ़ द टूर्नामेंट दीप्ति शर्मा ने सेमीफाइनल और फाइनल में सात विकेट और 82 रन बनाकर अपनी साख पक्की कर ली, जिससे वह ऑलराउंडर रैंकिंग (392) में सदरलैंड (388) को पीछे छोड़ते हुए चौथे स्थान पर पहुंच गईं।

इस बीच, प्रोटिया नादिन डी क्लार्क (262) टूर्नामेंट में अपने अंतिम दो मैचों में तीन विकेट लेने की बदौलत दो स्थान ऊपर चढ़कर 10वें स्थान पर पहुंच गयीं।

