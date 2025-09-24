ICC T20 Rankings 2025 : भारत चारों कैटेगरी में है टॉपर ,लगातार दूसरे हफ्ते टीम इंडिया शीर्ष पर, अभिषेक बैटर, वरुण बॉलर्स, हार्दिक नंबर-1 ऑलराउंडर्स

  1. हिन्दी समाचार
आईसीसी (ICC) की बुधवार को जारी टी-20 साप्ताहिक रैंकिंग में लगातार दूसरे हफ्ते भी बैटर, बॉलर और ऑलराउंडर तीनों कैटेगरी में भारतीय खिलाड़ी टॉप पर बरकरार हैं। यहां तक कि टी-20 टीम रैंकिंग (ICC T20 Rankings 2025) में भी भारतीय टीम टॉप पर मौजूद है।

By संतोष सिंह 
Updated Date

नई दिल्ली। आईसीसी (ICC) की बुधवार को जारी टी-20 साप्ताहिक रैंकिंग में लगातार दूसरे हफ्ते भी बैटर, बॉलर और ऑलराउंडर तीनों कैटेगरी में भारतीय खिलाड़ी टॉप पर बरकरार हैं। यहां तक कि टी-20 टीम रैंकिंग (ICC T20 Rankings 2025) में भी भारतीय टीम टॉप पर मौजूद है।

पढ़ें :- IND vs BAN: आज एशिया कप फाइनल का टिकट हासिल करने उतरेगी टीम इंडिया; जानें- कब और कहां देख पाएंगे मैच

बता दें कि पिछले सप्ताह ही सभी चारों कैटेगरी में भारत का दबदबा बना था। ऐसा पहली बार हुआ कि एक ही टीम और उसके खिलाड़ियों ने किसी एक फॉर्मेट की सभी चार कैटेगरी में नंबर-1 स्थान हासिल किया। वरुण चक्रवर्ती टी-20 रैंकिंग (T20 Rankings) में नंबर-1 बॉलर बने हुए हैं। बैटर अभिषेक शर्मा नंबर-1 पर बरकरार हैं। वहीं, ऑलराउंडर्स में हार्दिक पंड्या टॉप पर हैं।

अभिषेक शर्मा टॉप पर बरकरार

बैटर्स में भारतीय ओपनर अभिषेक शर्मा (Abhishek Sharma) अपना पहला स्थान बरकरार रखा है। उन्होंने ओमान के खिलाफ भारत के अंतिम ग्रुप स्टेज के मुकाबले में 38 और रविवार को पाकिस्तान के 74 रन की पारी खेली थी। उनके अलावा, तिलक वर्मा एक स्थान ऊपर चढ़कर तीसरे स्थान पर पहुच गए हैं। पाकिस्तानी बैटर साहिबजादा फरहान 31 स्थानों की छलांग लगाकर 24वें नंबर पर पहुच गए हैं।

वरुण चक्रवर्ती टॉप बॉलर

पढ़ें :- Asia Cup 2025 : हारिस रऊफ के फाइटर-जेट सेलिब्रेशन का अर्शदीप सिंह ने दिया करारा जवाब, देखें वायरल Video

बॉलर्स रैंकिंग में वरुण चक्रवर्ती (Varun Chakravarthy) टॉप पर बने हुए हैं। 34 साल के इस स्पिनर का एशिया कप (Asia Cup) में अच्छा प्रदर्शन जारी है। फिलहाल उनका रेटिंग पॉइंट 747 हो गया है। वरुण ने पिछले सप्ताह ही नंबर-1 पोजीशन हासिल की थी। दूसरे नंबर पर न्यूजीलैंड के जैकब डफी हैं। बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान छह स्थान की छलांग लगाकर टॉप-10 में वापस आ गए हैं। बाएं हाथ के इस तेज गेंदबाज ने एशिया कप में अपने पिछले दो मैचों में छह विकेट लिए हैं।

ऑलराउंडर्स की रैंकिंग में भारतीय स्टार हार्दिक  पंड्या पहले नंबर पर

भारतीय स्टार हार्दिक पंड्या टी-20 इंटरनेशनल ऑलराउंडर्स की रैंकिंग में पहले नंबर पर बने हुए हैं। जबकि पाकिस्तान के अबरार अहमद 12 स्थान ऊपर चढ़कर चौथे नंबर पर पहुंच गए हैं। फिलहाल उनकी रेटिंग पॉइंट्स 703 है।

