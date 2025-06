ICC Women World Cup 2025 Schedule Out: आईसीसी ने विमेन वनडे वर्ल्ड का शेड्यूल किया जारी, देखें- कब और किन टीमों की होगी भिड़ंत

ICC Women World Cup 2025 Schedule: आईसीसी ने आज आगामी विमेंस वनडे वर्ल्ड कप 2025 का शेड्यूल आधिकारिक तौर पर जारी कर दिया है। 50 ओवरों का यह प्रमुख महिला टूर्नामेंट 30 सितंबर से शुरू होगा और 2 नवंबर को फाइनल खेला जाएगा। श्रीलंका और भारत के पांच शहर इसकी मेजबानी करेंगे। टूर्नामेंट के पहले मैच में मेज़बान भारत 30 सितंबर 2025 को बेंगलुरु में श्रीलंका से भिड़ेगा। इस टूर्नामेंट में कुल आठ टीमें हिस्सा लेने वाली है।

आईसीसी विमेंस वनडे वर्ल्ड कप 2025 के कार्यक्रम के अनुसार, टूर्नामेंट का ओपनिंग मैच भारत और श्रीलंका के बीच 30 सितंबर को बेंगलुरु के एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा। इसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच टक्कर 5 अक्टूबर को होगी। यह मैच कोलंबो (श्रीलंका) के आर. प्रेमदासा स्टेडियम में होगी। दरअसल, आईसीसी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) और भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड के बीच हुए समझौते के अनुसार, अगर दोनों में से कोई एक देश किसी टूर्नामेंट की मेजबानी करते हैं तो उनके मैच न्यूट्रल वेन्यू पर खेले जाएंगे। ऐसे में पाकिस्तानी टीम इस टूर्नामेंट में अपने सभी मैच भारत में न खेलकर श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में खेलेगी।

आईसीसी विमेंस वनडे वर्ल्ड कप 2025 में भारत के मैचों का शेड्यूल

भारत बनाम श्रीलंका: 30 सितंबर, बेंगलुरु

भारत बनाम पाकिस्तान: 05 अक्टूबर, कोलंबो

भारत बनाम साउथ अफ्रीका: 09 अक्टूबर विशाखापट्टनम

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया: 12 अक्टूबर, विशाखापट्टनम

भारत बनाम इंग्लैंड: 19 अक्टूबर, इंदौर

भारत बनाम न्यूजीलैंड: 23 अक्टूबर, गुवाहाटी

भारत बनाम बांग्लादेश: 26 अक्टूबर, बेंगलुरु

The countdown begins ⏳

The full schedule for the ICC Women’s Cricket World Cup 2025 is out 🗓

Full details ➡ https://t.co/lPlTaGmtat pic.twitter.com/JOsl2lQYpy

— ICC (@ICC) June 16, 2025