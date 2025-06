‘अगर RCB विक्ट्री परेड बिना अनुमति के आयोजित की गयी तो CM और डिप्टी सीएम क्यों मौजूद थे?’ BJP नेता ने उठाए सवाल

M Chinnaswamy Stadium stampede: बेंगलुरु में भगदड़ की घटना के बाद आरसीबी की विक्ट्री परेड के कार्यक्रम को मंजूरी दिये जाने को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। अव्यवस्थित तरीके से हुए इस आयोजन के दौरान चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर मची भगदड़ में 11 लोगों की मौत हो गयी, जबकि 40 से ज्यादा लोग घायल हो गए। इस बीच बड़ा खुलासा हुआ है कि पुलिस ने आरसीबी मैनेजमेंट से आयोजन को स्थगित करने का अनुरोध किया था। वहीं, अब भाजपा ने इस कार्यक्रम में सीएम सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार की मौजूदगी को लेकर सवाल खड़े किए हैं।

चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर भगदड़ को लेकर भाजपा नेता वी मुरलीधरन ने पीटीआई से कहा, ‘ऐसे अवसरों पर जश्न मनाना स्वाभाविक है, क्योंकि लोग खुशी मनाना चाहते हैं, खासकर 18 साल बाद, जब बैंगलोर ने आखिरकार आईपीएल ट्रॉफी जीत ली है। हालाँकि, समारोह में भाग लेने वालों की सुरक्षा सुनिश्चित करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। क्रिकेट संघ ही कार्यक्रम का आयोजन करता है। मैंने जो तस्वीरें देखीं, उनमें मैंने देखा कि मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में उपस्थित थे। यदि यह बिना अनुमति के आयोजित किया गया था तो ये दोनों अधिकारी वहां क्यों मौजूद थे?’

वी मुरलीधरन ने आगे कहा, ‘उन्हें (मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री को) इसमें शामिल होने से मना कर देना चाहिए था या कम से कम इसमें भाग लेने से मना कर देना चाहिए था। अधिक गंभीर बात यह है कि घटना के बाद भी, जिसमें लोगों की जान चली गई, मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री की उपस्थिति में जश्न जारी रहा। इसलिए, कर्नाटक सरकार, इसके मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री, 11 लोगों की जान जाने की जिम्मेदारी से बच नहीं सकते।’

VIDEO | Chinnaswamy Stadium stampede: BJP leader V Muraleedharan (@VMBJP) says, "Celebrations on such occasions are natural because people want to rejoice, especially after 18 years, with Bangalore finally getting the IPL trophy. However, it is the responsibility of the state… pic.twitter.com/7tpv1CuY6M

