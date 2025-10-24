  1. हिन्दी समाचार
  3. ‘तेजस्वी बिहार का 𝐂𝐌 बनेगा तो प्रदेश की 𝟏𝟒 करोड़ जनता को 𝐂𝐡𝐢𝐧𝐭𝐚 𝐌𝐮𝐤𝐭 (चिंता मुक्त) बनाएगा’

बिहार विधानसभा चुनाव (Bihar Assembly Elections) में महागठबंधन ने राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के प्रमुख नेता तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) को सीएम फेस घोषित कर दिया है। इसके बाद तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) फुलफार्म में नजर आ रहे है। तेजस्वी ने बगैर किसी का नाम लेते हुए सत्तापक्ष पर बड़ा हमला बोला है।

By शिव मौर्या 
पटना। बिहार विधानसभा चुनाव (Bihar Assembly Elections) में महागठबंधन ने राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के प्रमुख नेता तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) को सीएम फेस घोषित कर दिया है। इसके बाद तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) फुलफार्म में नजर आ रहे है। तेजस्वी ने बगैर किसी का नाम लेते हुए सत्तापक्ष पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने एक्स पोस्ट पर लिखा कि तेजस्वी टूटे-फूटे और झूठे वादे नहीं करता और ना ही कच्ची बात करता। मैं जुबान का पक्का और करनी का धनी हूं। जो कहा है वो करूंगा, जो करूंगा वो कहूंगा। उन्होंने कहा कि बिहार को नंबर एक बनाना हमारा लक्ष्य है।

पढ़ें :- राजद-कांग्रेस विनाश का प्रतीक और एनडीए है विकास की गारंटी : जेपी नड्डा

पढ़ें :- लालू यादव पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने किया तंज, कहा- राजद में है परिवार वाद

तेजस्वी बिहार का 𝐂𝐌 बनेगा तो बिहार के 𝟏𝟒 करोड़ बिहारवासियों को 𝐂𝐌 यानी 𝐂𝐡𝐢𝐧𝐭𝐚 𝐌𝐮𝐤𝐭 (चिंता मुक्त) बनाएगा। उत्साह, उमंग, उम्मीद और विश्वास के साथ मंजिल की तरफ बढ़ते कदम।

