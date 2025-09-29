केंद्र सरकार को पहलगाम हमले के पीड़ितो के लिए संवेदना है तो एशिया कप की कमाई कर दे दान- पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज

नइ दिल्ली। भारत- पाकिस्तान के बीच हुए क्रिकेट मुकाबले को लेकर पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता सौरभ भारद्वाज ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर बड़ा सवाल खड़ा किया है। भारद्वाज ने कहा कि एशिया कप में भारत-पाक मैचों से 490 से 630 करोड़ रुपए तक की कमाई हुई है। उन्होने कहा कि केंद्र सरकार और खिलाड़ियों पहलगाम हमले के पीड़ितों के लिए संवेदना है तो एशिया कप से कमाई गई रकम उनको सौप दे।

बता दे कि एशिया कप में पहले मैच में पाकिस्तान से जीतने के बाद भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने जीत को पहलगाम आतंकी हमले में शहीद हुए जवानों और भारतीय सेना को समर्पित किया था। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए सौरभ भारद्वाज ने कहा था कि सिर्फ जीत समर्पित करने से कुछ नहीं होगा। अगर सच्चा सम्मान करना है तो भारत-पाक मैच से मिली कमाई शहीदों के परिजनों को दी जाए। उन्होने कहा था कि बीसीसीआई और आईसीसी की औकात है, तो प्रसारण अधिकारों और विज्ञापनों से हुई कमाई सीधे तौर पर पहलगाम हमले के पीड़ितो तक पहुंचाई जाए। तभी माना जाएगे कि यह जीत शहीदों को समर्पित हुई है। आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली संयोजक सौरभ भारद्वाज की चुनौती को स्वीकार करते हुए भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने इसे पूरा कर दिया। रविवार रात एशिया कप फाइनल में पाकिस्तान को हराने के बाद सूर्य कुमार यादव ने अपनी मैच फीस पहलगाम में शहीद हुए लोगों के परिजनों को दान देने कि घोष्णा कर दी। सोशल मीडिया पर सूर्या के इस फैसले की व्यापक सराहना हो रही है। क्रिकेट प्रेमियों ने इसे सौरभ भारद्वाज की चुनौती से जोड़कर देखा और माना कि सूर्या ने अपनी ओर से पहल कर दी है। हालांकि अब तक सौरभ भारद्वाज ने इस पहल पर कोई सीधी प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन मोदी सरकार को निशाने पर जरूर ले लिया है।