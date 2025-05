Use of mustard oil to blacken hair: कम उम्र में ही सफेद बालों की वजह से होना पड़ रहा है शर्मिंदा, तो सरसों के तेल का इस तरह से इस्तेमाल दिलाएगा समस्या से छुटकारा

Use of mustard oil to blacken hair: दादी नानी के समय में हेयर केयर प्रोडक्टों का इतना अधिक चलन नहीं हुआ करता था। ऐसे में घर में मौजूद चीजों के इस्तेमाल से ही वो बालों की देखभाल किया करती थी। बालों में सरसों के तेल का अधिकतर इस्तेमाल किया जाता था। उस समय लंबे समय तक लोगो के बाल घने लंबे और काले बने रहते है।

आज हम आपको बालों को असमय सफेद होने से बचाने के लिए एक घरेलू असरदार नुस्खा बताने जा रहे है जिससे बाल काले, घने और मजबूत होंगे। सरसों का तेल प्राकृतिक और असरदार है। अगर इसमें काली मेथी मिलाकर लगा लिया जाय तो यह शक्तिशाली नैचुरल हेयर टॉनिक है।

मेथी दाना में आयरन, प्रोटीन और निकोटिनिक एसिड पाया जाता है। जो बालों को प्राकृतिक रुप से पोषण देता है और बालों को समय से पहले सफेद होने से रोकता है। वहीं सरसों तेल में एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल गुण होते है, जो स्कैल्प को हेल्दी रखते है और बालं का झड़ना भी रोकते है।

इसके इस्तेमाल के लिए सौ एमएल सरसों के तेल में दो चम्मच मेथी दाना मिला सकते है। इसे बने बनाने के लिए एक कढ़ाई में सरसों के तेल को गर्म करें। अभ इसमें मेथी दाना डालें। तब तक पकाएं जब तक मेथी का रंग गहरा भूरा न हो जाए।

जब तेल ठंडा हो जाए को इसे छानकर किसी कांच की बोतल में रख लें। इसे हफ्ते में दो से तीन बार स्कैल्प पर हल्के हाथों से मालिश करें। कम से कम एक घंटा छोड़ें या फिर रात में सोने से पहले लगा लें। अगले दिन सुबह शैंपू कर लें।