कान के छेद न बढ़ जाए या फिर दर्द और घाव होने के डर से नहीं पहन पाती हैं हैवी ईयरिंग, तो ये टिप्स हैं आपके काम के

What to do if the ear holes have become large: हैवी इयरिंग्स साड़ी से लेकर सूट पर चेहरे की खूबसूरती बढ़ाने में मदद करते हैं। लेकिन हैवी ईयरिंग पहनने की वजह से कई लोगो को कान में दर्द और खुजली की दिक्कत होने लगती है। साथ ही घाव होने लगता है। धीरे धीरे करके कान के छेद बड़े होने लगते है. दो देखने में तो भद्दे लगते ही है बल्कि हैवी ईयरिंग पहनने में भी दिक्कत करते है।

अगर आप भी हैवी ईयरिंग पहनना चाहती है और इन सब डर की वजह से नहीं पहन पा रही हैं तो आज हम आपको कुछ ऐसे टिप्स बताने जा रहे हैं जिसे फॉलो करके आप हैवी ईयपिंग पहन सकेंगी और कान में दर्द या छेद बड़े होने का भी डर नहीं होगा।

नारियल तेल, जोजोबा तेल या विटामिन ई तेल से डेली कानों की मालिश करने से आराम मिलता है। ऐसा करने से स्किन को पोषण मिलता है और छेद सिकुड़ने में मदद करता है। रात मे सोने से पहले कान के छेद के आस पास तेल लगाकर हल्के हाथों से मसाज करें।

इसके अलावा हल्दी में एंटी इंफ्लेमेटरी गुण मौजूद होते है। इसमें सरसों का तेल मिलाकर लगाने से घाव भरने में मदद करता है। इसके अलावा आप ईयरिंग पहनने से पहले कानों के छेद पर टेप या बैंडेज लगाने से छेद छोटा करने में मदद मिलती है।टेप से कामरे छेद के आस पास लगाने से वह थोड़ा सा सिकुड़ जाता है और बड़ा नहीं होता है।

इसके अलावा एलोवेरा जेल लगा सकती है। इसे लगाने से स्किन में कसाव आता है और छेद का आकार कम हो सकता है। नारियल तेल में कपूर डालकर लगाने से भी कान का छेद कम होता है।

कान की सिंकाई करने से भी आराम मिलता है। बर्फ को साफ सूती कपड़े में लपेटकर दस से पंद्रह मिनट के लिए प्रभावित क्षेत्र पर लगाएं। ध्यान रहें अगर कान में घाव हो या अधिक छेद बढ़ रहा है तो कुछ दिन भारी ईयरिंग पहनने से बचें।