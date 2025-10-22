‘समझ आया तो ठीक नहीं तो अगली बार मार देंगे…’, कनाडा में पंजाबी सिंगर तेजी कहलों को रोहित गोदारा गैंग ने मारी गोली!

  1. हिन्दी समाचार
Firing on Punjabi singer Teji Kahlon: कनाडा अब भारत के मोस्ट वांटेड अपराधियों का गढ़ बनता जा रहा है, जहां से बड़े गैंगस्टर व आतंकी भारत और उसके नागरिकों के खिलाफ आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। इसी कड़ी में पंजाबी सिंगर तेजी कहलों पर कनाडा में फायरिंग की गयी है और कहलों को गोली लगी है। इस गोलीकांड की जिम्मेदारी रोहित गोदारा गैंग ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इस फायरिंग की जिम्मेदारी ली है। 

रोहित गोदारा गैंग ने सोशल मीडिया पोस्ट में तेजी कहलों पर फायरिंग करवाने का दावा किया है। गैंग ने लिखा, ”राम राम सभी भाईयों को…मैं (महेन्दर_सरण_दिलाना) (राहुल_रिनाउ) (विक्की_फलवान), भाईयों जो ये (कनाडा) में (तेजी कहलों) पे जो गोलीबारी हुई है! वो हमने करवाई है! और इसके पेट में गोलियां लगी हैं! इससे इसको समझ आया तो ठीक नहीं तो अगली बार मार देंगे! ये हमारे दुश्मनों को पैसे फाइनेंस सपोर्ट करना, वेपन देना, कनाडा में हमारे भाईयों की मुखबरी करना और उनपे अटैक करने की प्लॉनिंग करता था! हमारे भाईयों की तरफ देखना तो दूर की बात अगर कोई सोचेगा भी तो वो हाल करेंगे जो इतिहास के पन्नों में गूंजेगा!”

पोस्ट में आगे लिखा, ”मैं आपको बता दूं! इस गद्दार के चकर में आके किसी ने हमारे भाईयों की तरफ देखा या इसको किसी ने फाइनेंशियल सपोर्ट की और हमें पता लग गया! तो उसके घर परिवार तक को नहीं बख्शा जाएगा! उसका विनाश ही कर देंगे! ये चेतावनी सभी भाईयों और बिजनेसमैन, बिल्डर, हवाला व्यपारी और जो भी हो! किसी ने भी मदद की तो वो हमारा दुश्मन होगा! अभी तो शुरूआत हुई है! आगे-आगे देखो होता है क्या!”

बता दें कि कनाडा में गैंग वॉर चरम पर पहुंचता नजर आ रहा है। लॉरेंस बिश्नोई और रोहित गोदारा गैंग के बीच कट्टर दुश्मनी है। दोनों एक-दूसरे के लोगों पर हमले करवाते रहे हैं। बीते दिनों लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने फायरिंग की एक घटना को अंजाम दिया था। अब रोहित गोदारा गैंग ने भी ताबड़तोड़ फायरिंग करवाई है।

