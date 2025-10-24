मदरसे में पढ़ाना हैं तो पहले बेटी का ‘वर्जिनिटी सर्टिफिकेट’ लेकर आओ. निजी मदरसे में कक्षा 7 से 8 आने पर 12 वर्षीय छात्रा के परिजन से मांगा सर्टिफिकेट

मदरसे में पढ़ाना हैं तो पहले बेटी का ‘वर्जिनिटी सर्टिफिकेट’ लेकर आओ. निजी मदरसे में कक्षा 7 से 8 आने पर 12 वर्षीय छात्रा के परिजन से मांगा सर्टिफिके

मुरादाबाद:- मुरादाबाद के मदरसे में शर्मसार करने वाला मामला सामने आया हैं. जहां मदरसे में पढ़ने वाली कक्षा 7 की 12 वर्षीय छात्रा के परिजनों से छात्रा का वर्जिनिटी सर्टिफिकेट की मांग की हैं. बेटी के वर्जिनिटी सर्टिफिकेट की मांग से परिजन स्तब्ध हैं. परिजनों ने जब मदरसे की इस शर्मसार करने वाली मांग का विरोध किया तो मदरसे प्रबंधक ने उनको मदरसे से धक्के देकर बाहर कर दिया हैं. इस बात की शिकायत परिजनों ने पुलिस से की हैं पुलिस इस पुरे मामले की जांच कर रही हैं.

पहले बेटी का वर्जिनिटी सर्टिफिकेट लेकर आओ उसके बाद दाखिला मिलेगा, मदरसे पर परिजनों ने आरोप लगाया हैं :-

चंडीगढ़ के रहने वाले एक व्यक्ति ने अपनी बेटी दाखिला 2024 में कक्षा 7 में मुरादाबाद जनपद के पाकबड़ा थाना क्षेत्र में लोधीरपुर राजपूत सीएनजी पम्प के सामने जामिया असानुल बनात गर्ल्स मदरसे में कराया था. पिता अपनी बेटी को छुटिटयों पर मदरसे से लेकर व वापस मदरसे छोड़कर जाता था. इसी वर्ष 2025 में बेटी ने कक्षा 7 की परीक्षा उर्तीण की है तथा कक्षा 8 में आयी थी. जामिया मदरसा प्रबंध कमेटी ने प्रार्थी से करीब 35,000 रूपये जमा करा लिये थे. पीड़ित की ससुराल इलाहाबाद में रिश्तेदार के बीमार होने की खबर को मिली तो पीड़ित की पत्नी ससुराल चली गयी तथा यह कहकर गयी थी कि बेटी को मदरसे से कुछ दिन की छुटटी लेकर घर बुला लाना जिससे घरेलू काम व खाना आदि की कोई परेशानी ना हो. 16 जुलाई को अपनी बेटी को मदरसे से घर लेकर आ गया. 21 अगस्त को जब पीड़ित की पत्नी अपने मायके से घर आयी और बेटी को छोड़ने मदरसे गयी तो वहाँ पर मदरसे में तैनात शाहजहाँ एडमिशन सैल इन्चार्ज व रहनुमा प्रधानाचार्या और अन्य स्टाफ ने मेरी पत्नी को मदरसे में नहीं घुसने दिया और कहा कि पहले इसका वर्जिनिटी सर्टिफिकेट लेकर आओ, जब मेरी पत्नी ने कहा कि मेरी बेटी नाबालिग है और मेडिकल का विरोध किया तो शाहजहाँ एडमिशन सैल इन्चार्ज व रहनुमा प्रधानाचार्या अन्य स्टाफ ने मेरी पत्नी को गन्दी गन्दी गालियाँ दी एवं उसके साथ अभद्र व्यवहार किया और मदरसे से धक्के देकर बाहर निकाल दिया और कहा कि अगर दोवारा अपनी पुत्री को मदरसे लायी तो इसका अन्जाम बुरा होगा. मेरी की बेटी की जबरदस्ती टीसी कटवाने का दवाब बनाया तथा टीसी के नाम पर 500 रूपये भी हड़प लिये और ना ही टीसी दी और कहां की तुम्हारी बेटी को मदरसे में दोवारा घुसने नहीं देगें. मदरसा प्रबंधक मेरी बेटी के चरित्र पर गन्दे आरोप लगा रहे हैं.

मानसिक रूप से टूटा परिवार, एसएसपी को सौंपी तहरीर:-

घटना से आहत परिवार ने तुरंत मुरादाबाद एसएसपी सतपाल अंतिल को तहरीर देकर मदरसा प्रबंधन पर छात्रा के सम्मान और अधिकारों का हनन करने, अभद्रता करने और मानसिक उत्पीड़न का गंभीर आरोप लगाया है. एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने मामले की जांच कर कार्रवाई की बात कही है.

