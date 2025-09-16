IILM Academy ने स्वैच्छिक रक्तदान कर समाज को कुछ देने और जीवन बचाने की प्रतिबद्धता को किया पुष्ट

लखनऊ। सामाजिक उत्तरदायित्व और सामुदायिक सहभागिता के एक उल्लेखनीय प्रदर्शन में, आईआईएलएम अकादमी ऑफ हायर लर्निंग ने हेल्थ सिटी हॉस्पिटल ब्लड बैंक,गोमती नगर के सहयोग से मंगलवार को लखनऊ परिसर में रक्तदान अभियान का सफलतापूर्वक आयोजन किया। इस पहल में छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों की उत्साहपूर्ण भागीदारी देखी गई, जिसने स्वैच्छिक रक्तदान के माध्यम से समाज को कुछ देने और जीवन बचाने के लिए आईआईएलएम लखनऊ की प्रतिबद्धता को पुष्ट किया।

यह कार्यक्रम आईआईएलएम की चल रही कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) पहल, जॉय ऑफ गिविंग का हिस्सा था, जिसे निदेशक डॉ. वीवी गोपाल और डीन डॉ. सुचिता विश्वकर्मा का समर्थन प्राप्त था। इस पहल का उद्देश्य संस्थान के सामुदायिक सदस्यों में मानवीय सेवा की भावना को बढ़ावा देना है। रक्तदान शिविर की योजना और क्रियान्वयन हेल्थ सिटी हॉस्पिटल, लखनऊ के सहयोग से सावधानीपूर्वक किया गया था।

हेल्थ सिटी हॉस्पिटल ब्लड बैंक, गोमती नगर के प्रमुख प्रतिनिधि, जिनमें ऋषभ त्रिपाठी (ब्लड बैंक मैनेजर), आलोक कुमार (समन्वयक), पुष्पेंद्र सिंह (ब्लड बैंक सुपरवाइजर) और शना हसन (लैब टेक्नीशियन) इस कार्यक्रम में उपस्थित थे। आईआईएलएम लखनऊ की ओर से, सीएसआर क्लब के सदस्यों ने सक्रिय भूमिका निभाई, जबकि कार्यक्रम का संचालन समन्वयक डॉ. हर्षिता श्रीवास्तव ने प्रभावी ढंग से किया।

कार्यक्रम का समापन उत्साहजनक रहा, जहां 25 से अधिक स्वयंसेवकों ने ऐसे मानवीय प्रयासों में सहयोग जारी रखने की इच्छा व्यक्त की। सीएसआर लखनऊ जॉय ऑफ गिविंग के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है, सामाजिक जागरूकता और सामुदायिक सहभागिता की संस्कृति को बढ़ावा देता है, और भविष्य में और अधिक प्रभावशाली सीएसआर गतिविधियों के आयोजन की आशा करता है।