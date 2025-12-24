कनाडा में भारत की हिमांशी का कत्ल करके ‘अब्दुल’ फरार! दोनों की एक-दूसरे से थी जान-पहचान

Indian Woman Murdered in Canada: कनाडा की राजधानी टोरंटो में एक लापता भारतीय मूल की युवती का शव एक घर में पाया गया। जिसकी पहचान हिमांशी खुराना के रूप में हुई है। टोरंटो में भारत के दूतावास ने बुधवार को युवती के निधन पर शोक व्यक्त किया है। इस मामले में पुलिस एक संदिग्ध व्यक्ति अब्दुल गफूरी की तलाश कर रही है, जिसकी युवती से जान-पहचान थी।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, पुलिस ने बताया कि शुक्रवार, 19 दिसंबर, 2025 को, लगभग 10:41 बजे, पुलिस ने स्ट्रैचन एवेन्यू और वेलिंगटन स्ट्रीट वेस्ट इलाके में लापता होने की कॉल आई जिसके बाद कार्रवाई शुरू की गई। अधिकारियों ने कहना है कि शनिवार, 20 दिसंबर, 2025 को, लगभग 6:30 बजे, अधिकारियों ने लापता महिला को एक घर के अंदर मृत पाया, और कहा कि मौत को हत्या माना गया है। इस मामले में टोरंटो के ही अब्दुल गफूरी (32) की तलाश की जा रही है।

सीबीसी न्यूज के अनुसार, मामले के जांचकर्ताओं ने कहना है कि भारतीय युवती की मौत की घटना घरेलू हिंसा से जुड़ी लग रही है। पुलिस के अनुसार, पीड़िता और संदिग्ध की एक-दूसरे जान-पहचान थी। मामले के संदिग्ध अब्दुल गफूरी पर फर्स्ट-डिग्री हत्या के लिए पूरे कनाडा में वारंट जारी है। जिसके तहत अगर कोर्ट में पहले से सोची-समझी योजना और हत्या का इरादा साबित होता है तो बिना पैरोल के आजीवन कारावास की सजा हो सकती है।

टोरंटो स्थित भारतीय दूतावास ने घटना पर दुख जताते हुए एक्स पोस्ट में लिखा, “हम टोरंटो में एक युवा भारतीय नागरिक, सुश्री हिमांशी खुराना की हत्या से बहुत दुखी और हैरान हैं। दुख की इस घड़ी में हम उनके शोकाकुल परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं। पिछले कुछ दिनों से दूतावास इस मामले पर लगातार नज़र रखे हुए है, और स्थानीय अधिकारियों के साथ मिलकर परिवार को हर संभव मदद दी जा रही है।”