झारखंड में एक करोड़ के इनामी अनल समेत करीब 10 नक्सली ढेर, सुरक्षा बलों का नक्सल गतिविधियों पर कड़ा प्रहार

चाईबासा। झारखंड में नक्सल विरोधी अभियान (Anti-Naxal Operation) के तहत गुरुवार को चाईबासा जिले (Chaibasa District) के सारंडा जंगल क्षेत्र में सुरक्षाबलों (Security Forces) और नक्सली संगठन के बीच भीषण मुठभेड़ हुई। यह मुठभेड़ छोटानागरा थाना (Chotanagra Police Station) क्षेत्र के घने और दुर्गम जंगलों में तब हुई, जब नक्सलियों की मौजूदगी की गुप्त सूचना के आधार पर सुरक्षाबलों (Security Forces) ने संयुक्त अभियान (Joint Operation) शुरू किया था। मुठभेड़ में 1 करोड़ रुपये के इनामी नक्सली अनल सहित 9 से 10 अन्य साथी नक्सलियों के मारे जाने की खबर है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, सीआरपीएफ (CRPF) और झारखंड पुलिस (Jharkhand Police) के वरिष्ठ अधिकारियों को सारंडा के जंगलों में नक्सलियों की गतिविधियों की सूचना मिली थी। इसके बाद कोबरा बटालियन (COBRA Battalion) , झारखंड जगुआर (Jharkhand Jaguar) और जिला पुलिस (District Police)की संयुक्त टीम ने इलाके में सर्च ऑपरेशन (Search Operation) शुरू किया। तलाशी अभियान के दौरान जैसे ही सुरक्षाबल नक्सलियों के नजदीक पहुंचे, नक्सलियों ने खुद को घिरा हुआ देख अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी।

सुरक्षाबलों (Security Forces) ने भी तुरंत मोर्चा संभालते हुए जवाबी कार्रवाई की। दोनों ओर से काफी देर तक भारी गोलीबारी होती रही, जिससे पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन गया। बताया जा रहा है कि सुरक्षाबलों (Security Forces) के दबाव बढ़ने पर कुछ नक्सली घने जंगलों का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गए। मुठभेड़ के बाद सुरक्षाबलों (Security Forces) ने पूरे क्षेत्र को घेर लिया है और सघन तलाशी अभियान जारी है। सुरक्षा एजेंसियां इलाके पर लगातार नजर बनाए हुए हैं और अतिरिक्त बलों की तैनाती भी की गई है ताकि किसी भी तरह की नक्सली गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई की जा सके।