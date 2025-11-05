VIDEO: महराजगंज में मोबाइल चोरी के शक में नाबालिग को पेड़ से उल्टा लटका ग्रामीणों ने दी तालीबानी सजा

महराजगंज। उत्तर प्रदेश के महराजगंज जिले से इंसानियत को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। जनपद के घुघली थाना क्षेत्र के घघरुआ खड़ेसर गांव में मोबाइल चोरी के शक में ग्रामीणों ने एक नाबालिग को पेड़ से उल्टा लटकाकर तालीबानी सजा दे दी। परिजन जब इसकी​ शिकायत पुलिस से की तो पुलिस ने परिजनों को टरका दिया और घर वापस भेज दिया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई और मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।

