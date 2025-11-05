VIDEO: महराजगंज में मोबाइल चोरी के शक में नाबालिग को पेड़ से उल्टा लटका ग्रामीणों ने दी तालीबानी सजा

  1. हिन्दी समाचार
उत्तर प्रदेश के महराजगंज जिले से इंसानियत को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। जनपद के घुघली थाना क्षेत्र के घघरुआ खड़ेसर गांव में मोबाइल चोरी के शक में ग्रामीणों ने एक नाबालिग को पेड़ से उल्टा लटकाकर तालीबानी सजा दे दी। परिजन जब इसकी​ शिकायत पुलिस से की तो पुलिस ने परिजनों को टरका दिया और घर वापस भेज दिया।

महराजगंज। उत्तर प्रदेश के महराजगंज जिले से इंसानियत को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। जनपद के घुघली थाना क्षेत्र के घघरुआ खड़ेसर गांव में मोबाइल चोरी के शक में ग्रामीणों ने एक नाबालिग को पेड़ से उल्टा लटकाकर तालीबानी सजा दे दी। परिजन जब इसकी​ शिकायत पुलिस से की तो पुलिस ने परिजनों को टरका दिया और घर वापस भेज दिया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई और मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।

उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले से एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें एक नाबालिग लड़के को पेड़ से उल्टा लटकाकर रखा गया। गांव के कुछ लोगों ने किशोर को मोबाइल चोरी के शक में पकड़ लिया और रस्सी से उसके पैर बांधकर नीम के पेड़ से उल्टा टांग दिया। किशोर रहम की गुहार लगाता रहा, मगर ग्रामीण बेरहम बने रहे।

इस वीडियो में देख सकते है की कुछ युवक एक 14 वर्षीय बच्चे को पेड़ से उल्टा लटकाकर उससे पूछताछ करते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो में नाबालिग बार-बार माफी मांगता दिख रहा है, जबकि युवक उसे लगातार धमका रहे है। किसी ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की है और आरोपियों की तलाश में जुट गई।

