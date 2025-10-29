  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. यूपी के तीन जिलों में गोयल ग्रुप की 4 शुगर मिल्स पर आयकर की रेड जारी, 60 गाड़ियों से पहुंचे अफसर

यूपी के तीन जिलों में गोयल ग्रुप की 4 शुगर मिल्स पर आयकर की रेड जारी, 60 गाड़ियों से पहुंचे अफसर

यूपी के संभल समेत तीन शहरों की 4 शुगर मिल्स पर आयकर विभाग की छापेमारी (Income Tax Raids) चल रही है। अधिकारियों ने सुबह-सुबह संभल, बरेली और बिजनौर में दबिश दी। रेड गोयल ग्रुप की शुगर मिल्स (Sugar Mill) पर चल रही है।

By शिव मौर्या 
Updated Date

लखनऊ। यूपी के संभल समेत तीन शहरों की 4 शुगर मिल्स पर आयकर विभाग की छापेमारी (Income Tax Raids) चल रही है। अधिकारियों ने सुबह-सुबह संभल, बरेली और बिजनौर में दबिश दी। रेड गोयल ग्रुप की शुगर मिल्स (Sugar Mill) पर चल रही है।

पढ़ें :- अखिलेश यादव का बरेली में प्रतिनिधिमंडल भेजना नौटंकी और बचकाना कदम: डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य

बताया जा रहा है कि ग्रुप पर टैक्स चोरी (Tax Evasion) का आरोप है। सुबह करीब 7 बजे 60 से 70 गाड़ियों के काफिले से 100 से ज्यादा अधिकारी मिल पहुंचे। पीएसी के जवानों ने पूरे शुगर मिल परिसर को अपने कब्जे में ले लिया है। छापेमारी के दौरान टीम दस्तावेज खंगाल रही है। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक, शुगर मिल्स कारोबारी गौरव गोयल (Sugar mill businessman Gaurav Goyal) की हैं। इस ग्रुप की मिलें रामपुर और उत्तराखंड के काशीपुर में भी हैं। रामपुर और काशीपुर की यूनिट लंबे समय से बंद हैं।

जिन शुगर मिल्स पर छापेमारी चल रही है,उनमें संभल जिले के रजपुरा की धामपुर शुगर मिल, असमोली (Dhampur Sugar Mill, Asmoli) की धामपुर बायो ऑर्गेनिक्स लिमिटेड, बरेली (Dhampur Bio Organics Limited, Bareilly) के मीरगंज में धामपुर बायो ऑर्गेनिक लिमिटेड (Dhampur Bio Organic Limited in Mirganj) और बिजनौर की एक यूनिट शामिल है। धामपुर शुगर मिल (Dhampur Sugar Mill) को एशिया की सबसे बड़ी शुगर मिल बताया जा रहा है।

दिल्ली और लखनऊ से आई टीमें

सूत्रों के मुताबिक, दिल्ली और लखनऊ से आई इनकम टैक्स (Income Tax ) की संयुक्त टीम ने फैक्ट्रियों में अचानक दबिश दी। कार्रवाई के दौरान फैक्ट्री के सभी गेट बंद करा दिए गए। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है। फैक्ट्री परिसर और आसपास कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है।

पढ़ें :- 'UP में जंगलराज, सरकार किसी भी संवैधानिक मूल्यों का पालन नहीं कर रही...' बरेली जाने से रोके पर बोलीं इकरा हसन

रिकॉर्ड, फाइलों और कंप्यूटर सिस्टम की गहन जांच

टीम ने कर्मचारियों के मोबाइल फोन जब्त कर लिए। रिकॉर्ड, फाइलों और कंप्यूटर सिस्टम की गहन जांच की जा रही है। आयकर अधिकारी फैक्ट्री से जुड़े वित्तीय लेन-देन को बारीकी से जांच रहे हैं।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

यूपी के तीन जिलों में गोयल ग्रुप की 4 शुगर मिल्स पर आयकर की रेड जारी, 60 गाड़ियों से पहुंचे अफसर

यूपी के तीन जिलों में गोयल ग्रुप की 4 शुगर मिल्स पर...

UP News : यूपी के रायबरेली में कोडीन सिरप के अवैध कारोबार का खुलासा , दुकाने सील

UP News : यूपी के रायबरेली में कोडीन सिरप के अवैध कारोबार...

बसपा मिशन 2027 : मुस्लिम समाज भाईचारा संगठन की बैठक में पहुंची मायावती , आकाश आनंद ने पैर छूकर लिया आशीर्वाद

बसपा मिशन 2027 : मुस्लिम समाज भाईचारा संगठन की बैठक में पहुंची...

यूपी के इन सात बड़े शहरों में आप खरीद सकते हैं अपने सपनों का घर, आवास विकास परिषद देगा 15 फीसदी तक डिस्काउंट

यूपी के इन सात बड़े शहरों में आप खरीद सकते हैं अपने...

योगी सरकार ने किसानों को दी बड़ी सौगात, गन्ना मूल्य में प्रति कुंतल 30 रुपये बढ़ोत्तरी का किया ऐलान

योगी सरकार ने किसानों को दी बड़ी सौगात, गन्ना मूल्य में प्रति...

पूर्व भाजपा विधायक के 'मुस्लिम लड़की लाओ, नौकरी पाओ...' बयान पर बिफरीं मायावती, बोलीं-ऐसे लोगों के खिलाफ सख़्त कानूनी कार्रवाई करे सरकार

पूर्व भाजपा विधायक के 'मुस्लिम लड़की लाओ, नौकरी पाओ...' बयान पर बिफरीं...