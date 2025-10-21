IND vs AUS 2nd ODI: एडिलेड में भारत का रहा है जलवा, 2008 के बाद टीम नहीं हारी कोई भी वनडे मैच

IND vs AUS 2nd ODI: पर्थ में बारिश से प्रभावित रहे मैच में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 7 विकेट से हराया था। जिसके बाद शुभमन गिल की अगुवाई वाली मेहमान टीम सीरीज में 1-0 से पिछड़ गयी है। अब दोनों टीमों के बीच दूसरा वनडे गुरुवार (23 अक्टूबर) को एडिलेड में खेला जाएगा। यह मैच भारतीय टीम के नजरिए से करो या मरो का होने वाला है। अगर टीम एडिलेड में हारती है तो सीरीज भी गंवा देगी। हालांकि, भारत के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि उसने 2008 के बाद एडिलेड में सभी मैच जीते हैं।

एडिलेड ओवल को दुनिया के सबसे बेहतरीन बल्लेबाजी मैदानों के रूप में जाना जाता रहा है। इस मैदान पर भारत ने दिसंबर 1980 से लेकर अब तक कुल 15 वनडे मैच खेले हैं। इस दौरान टीम ने 9 बार जीत दर्ज की है। ये जीत ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, न्यूजीलैंड, वेस्टइंडीज जैसी टीमों के खिलाफ आयी है, जबकि पांच मैचों में टीम को हार का सामना करना पड़ा है, जबकि एक मैच (श्रीलंका के खिलाफ) टाई रहा है। दूसरी तरफ, एडिलेड में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अब तक कुल छह मैच खेले गए हैं। जिनमें से 4 बार ऑस्ट्रेलिया जीता है और दो बार भारत को सफलता हासिल हुई है।

हालांकि, साल 2008 के बाद से भारत इस मैदान पर अजेय रहा है। इस दौरान भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दो जीत दर्ज की है, जबकि पाकिस्तान और श्रीलंका को एक-एक बार पटखनी दी है। वहीं, श्रीलंका के खिलाफ एक मैच टाई रहा है। एडिलेड में भारत ने आखिरी बार ऑस्ट्रेलिया को 2019 में 6 विकेट से मात दी थी। इस मैच में विराट कोहली ने 104 रनों की शतकीय पारी खेली थी। ये आंकड़ें भारत के दबदबे को दर्शाते हैं। लेकिन, सीरीज में बराबरी के लिए टीम के टॉप ऑर्डर को अच्छा प्रदर्शन करना होगा।