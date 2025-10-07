IND vs AUS: भारत के खिलाफ वनडे व टी20आई सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलियाई स्क्वाड का ऐलान, दिग्गजों की टीम में वापसी

Australia reveal Squads to Face India: क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने भारत के खिलाफ आगामी वनडे और टी20आई सीरीज के लिए टीम का ऐलान कर दिया है। जिसमें अनुभवी तेज मिचेल स्टार्क और प्रमुख बल्लेबाज मैट शॉर्ट की टीम में वापसी हुई है। दोनों को वनडे टीम में जगह दी गयी है। लेकिन, पैट कमिन्स और ग्लेन मैक्सवेल टीम में जगह नहीं बना पाये हैं। भारत के खिलाफ टीम की कप्तानी मिशेल मार्श ही संभालते नजर आएंगे।

स्टार्क की वापसी से आस्ट्रेलियाई गेंदबाजी समूह को मजबूती मिली है, जिसमें अभी भी चोटिल कप्तान पैट कमिंस की कमी खल रही है। टी-20 कप्तान मिच मार्श एक बार फिर भारत के खिलाफ 19 अक्टूबर से शुरू होने वाली वनडे और टी-20 दोनों सीरीज के दौरान कप्तान की भूमिका निभाएंगे। वनडे टीम से आरोन हार्डी, मैथ्यू कुहनेमन और मार्नस लाबुशेन को बाहर कर दिया गया है, जबकि लाबुशेन साल के अंत में इंग्लैंड के खिलाफ होने वाली टेस्ट सीरीज से पहले घरेलू शेफील्ड शील्ड प्रतियोगिता में क्वींसलैंड के लिए चार दिवसीय क्रिकेट खेलना जारी रखेंगे।

ऑस्ट्रेलियाई वनडे टीम: मिचेल मार्श (कप्तान), जेवियर बार्टलेट, एलेक्स कैरी, कूपर कोनोली, बेन ड्वार्शुइस, नाथन एलिस, कैमरन ग्रीन, जोश हेज़लवुड, ट्रैविस हेड, जोश इंग्लिस, मिचेल ओवेन, मैथ्यू रेनशॉ, मैथ्यू शॉर्ट, मिचेल स्टार्क, एडम ज़म्पा

ऑस्ट्रेलियाई टी20आई टीम (पहले दो मैच): मिचेल मार्श (कप्तान), सीन एबॉट, जेवियर बार्टलेट, टिम डेविड, बेन ड्वार्शुइस, नाथन एलिस, जोश हेज़लवुड, ट्रैविस हेड, जोश इंग्लिस, मैथ्यू कुहनेमैन, मिचेल ओवेन, मैथ्यू शॉर्ट, मार्कस स्टोइनिस, एडम ज़म्पा

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया, वनडे सीरीज का शेड्यूल

रविवार 19 अक्टूबर, पहला वनडे पर्थ

गुरुवार 23 अक्टूबर, दूसरा वनडे एडिलेड

शनिवार 25 अक्टूबर, तीसरा वनडे सिडनी

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया, टी20आई सीरीज का शेड्यूल

बुधवार 29 अक्टूबर, पहला टी20 मैच कैनबरा

शुक्रवार 31 अक्टूबर, दूसरा टी20 मैच मेलबर्न

रविवार 2 नवंबर, तीसरा टी20 मैच होबार्ट

गुरुवार 6 नवंबर, चौथा टी20 मैच गोल्ड कोस्ट

शनिवार 8 नवंबर, पाँचवाँ टी20 मैच ब्रिस्बेन