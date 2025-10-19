  1. हिन्दी समाचार
  2. क्रिकेट
  3. IND vs AUS: भारत ने 26 ओवर में बनाए 136 रन, ऑस्ट्रेलिया के सामने 131 रनों का लक्ष्य

IND vs AUS: भारत ने 26 ओवर में बनाए 136 रन, ऑस्ट्रेलिया के सामने 131 रनों का लक्ष्य

IND vs AUS 1st ODI Live Update: पर्थ में खेले जा रहा ऑस्ट्रेलिया बनाम भारत पहले वनडे मैच में बारिश से प्रभावित रहा है। जिसके चलते मैच को 26-26 ओवर का कर दिया गया है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 9 विकेट के नुकसान 136 रनों का स्कोर का खड़ा किया है। वहीं, डीएलएस गणना के अनुसार ऑस्ट्रेलिया 131 रनों का पीछा करेगा। 

By Abhimanyu 
Updated Date

IND vs AUS 1st ODI Live Update: पर्थ में खेले जा रहा ऑस्ट्रेलिया बनाम भारत पहले वनडे मैच में बारिश से प्रभावित रहा है। जिसके चलते मैच को 26-26 ओवर का कर दिया गया है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 9 विकेट के नुकसान 136 रनों का स्कोर का खड़ा किया है। वहीं, डीएलएस गणना के अनुसार ऑस्ट्रेलिया 131 रनों का पीछा करेगा।

पढ़ें :- IND vs AUS Match Resume: ऑस्ट्रेलिया बनाम भारत मैच फिर हुआ शुरू; ओवर घटाए गए, DLS नियम लागू

एक शुरुआती और रुकी हुई पारी में, भारत को किसी भी तरह की गति नहीं मिली और वे थोड़ा कम स्कोर पर समाप्त हुए। हालांकि, बारिश के ब्रेक से पहले ही नुकसान हो गया था – रोहित ने एक गेंद को स्लिप में फेंका, कोहली ने बैकवर्ड पॉइंट पर कैच आउट हुए और शुभमन गिल को लेग पर स्ट्रैंग्थ किया गया। पहले बारिश के ब्रेक से पहले, भारत पहले से ही संघर्ष में था और इससे उन्हें मदद नहीं मिली क्योंकि बाद के बारिश के ब्रेक ने उनकी गति को पूरी तरह से दूर कर दिया।

श्रेयस अय्यर उन ब्रेक के बीच में आउट हो गए। एक्सर पटेल और केएल राहुल के 30 रन ने सुनिश्चित किया कि उनके पास कम से कम बचाव करने के लिए एक स्कोर था – नितीश रेड्डी की एक तेज पारी ने उन्हें 130 के पार पहुंचाया। ऑस्ट्रेलिया डीएलएस गणना के अनुसार 131 का पीछा करेगा। मिशेल मार्श ने बारिश के ब्रेक से पहले अपने अधिकांश सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजों को गेंदबाजी की और उनसे सबसे अधिक लाभ उठाया – वह और उनके बल्लेबाज अब इस स्कोर का पीछा करना चाहेंगे।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

IND vs AUS: भारत ने 26 ओवर में बनाए 136 रन, ऑस्ट्रेलिया के सामने 131 रनों का लक्ष्य

IND vs AUS: भारत ने 26 ओवर में बनाए 136 रन, ऑस्ट्रेलिया...

IND vs AUS Match Resume: ऑस्ट्रेलिया बनाम भारत मैच फिर हुआ शुरू; ओवर घटाए गए, DLS नियम लागू

IND vs AUS Match Resume: ऑस्ट्रेलिया बनाम भारत मैच फिर हुआ शुरू;...

भारत की खराब शुरुआत: कप्तान गिल, रोहित और कोहली सस्ते में पवेलियन लौटे

भारत की खराब शुरुआत: कप्तान गिल, रोहित और कोहली सस्ते में पवेलियन...

IND vs AUS: ऑस्ट्रेलिया ने जीता टॉस, पहले गेंदबाजी का लिया फैसला, नीतीश करेंगे डेब्यू

IND vs AUS: ऑस्ट्रेलिया ने जीता टॉस, पहले गेंदबाजी का लिया फैसला,...

IND vs AUS 1st ODI Live: आज भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला जाएगा पहले वनडे; जानें- कब और कहां देख पाएंगे लाइव मैच

IND vs AUS 1st ODI Live: आज भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच...

IND vs AUS ODI Head to Head: ऑस्ट्रेलिया में भारतीय टीम ने अब तक खेले हैं 54 वनडे मैच; जानें- कैसा रहा रिकॉर्ड

IND vs AUS ODI Head to Head: ऑस्ट्रेलिया में भारतीय टीम ने...