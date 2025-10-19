IND vs AUS: भारत ने 26 ओवर में बनाए 136 रन, ऑस्ट्रेलिया के सामने 131 रनों का लक्ष्य

IND vs AUS 1st ODI Live Update: पर्थ में खेले जा रहा ऑस्ट्रेलिया बनाम भारत पहले वनडे मैच में बारिश से प्रभावित रहा है। जिसके चलते मैच को 26-26 ओवर का कर दिया गया है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 9 विकेट के नुकसान 136 रनों का स्कोर का खड़ा किया है। वहीं, डीएलएस गणना के अनुसार ऑस्ट्रेलिया 131 रनों का पीछा करेगा।

एक शुरुआती और रुकी हुई पारी में, भारत को किसी भी तरह की गति नहीं मिली और वे थोड़ा कम स्कोर पर समाप्त हुए। हालांकि, बारिश के ब्रेक से पहले ही नुकसान हो गया था – रोहित ने एक गेंद को स्लिप में फेंका, कोहली ने बैकवर्ड पॉइंट पर कैच आउट हुए और शुभमन गिल को लेग पर स्ट्रैंग्थ किया गया। पहले बारिश के ब्रेक से पहले, भारत पहले से ही संघर्ष में था और इससे उन्हें मदद नहीं मिली क्योंकि बाद के बारिश के ब्रेक ने उनकी गति को पूरी तरह से दूर कर दिया।

श्रेयस अय्यर उन ब्रेक के बीच में आउट हो गए। एक्सर पटेल और केएल राहुल के 30 रन ने सुनिश्चित किया कि उनके पास कम से कम बचाव करने के लिए एक स्कोर था – नितीश रेड्डी की एक तेज पारी ने उन्हें 130 के पार पहुंचाया। ऑस्ट्रेलिया डीएलएस गणना के अनुसार 131 का पीछा करेगा। मिशेल मार्श ने बारिश के ब्रेक से पहले अपने अधिकांश सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजों को गेंदबाजी की और उनसे सबसे अधिक लाभ उठाया – वह और उनके बल्लेबाज अब इस स्कोर का पीछा करना चाहेंगे।