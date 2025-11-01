IND vs AUS: तीसरे टी20आई में भारतीय बल्लेबाजों को रहना होगा सावधान! बेलेरिव ओवल की पिच का ऐसा रहेगा मूड

IND vs AUS 3rd T20I Pitch Report: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टी20आई में भारतीय बल्लेबाजों ने निराश किया। अभिषेक शर्मा और हर्षित राणा को छोड़कर अन्य कोई बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा छूना न सका। जिसके चलते मेहमान टीम ऑस्ट्रेलिया के सामने 126 रन का लक्ष्य ही दे सकी और अंत में हार का सामना करना पड़ा। अब दोनों टीमों के बीच सीरीज का तीसरा मैच रविवार को होबार्ट में खेला जाना है, जहां पर भारतीय बल्लेबाजों से एक बार फिर कठिन सवाल पूछे जा सकते हैं।
दरअसल, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा टी20आई मैच होबार्ट के बेलेरिव ओवल में खेला जाना है। इस मैदान पर टी20 मैचों में पहले बल्लेबाजी करते हुए औसत स्कोर केवल 147 रन है, लेकिन शाम के मैच पारंपरिक रूप से उच्च स्कोर वाले रहे हैं क्योंकि गेंद बल्ले पर अच्छी तरह से आती है। ओस भी एक निरंतर कारक रही है, लेकिन आंकड़ों के अनुसार, टॉस ज़्यादा मायने नहीं रखता। ऑस्ट्रेलिया ने 2024 में वेस्टइंडीज के खिलाफ 213 रन बनाए थे, हालाँकि वह मैच सीज़न के अंत में हुआ था।
बेलेरिव ओवल छोटी चौकोर सीमाएं इसे बल्लेबाजों के लिए अच्छा स्थान बनाती हैं, विशेषकर जब पिच स्थिर हो जाती है। नई गेंद के तेज गेंदबाजों को पारी के आरंभ में कुछ सहायता मिलने की उम्मीद है। पिच में सीमित टर्न है, जो स्पिनरों के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है। पिच शुरू में धीमी हो सकती है, लेकिन अक्सर समतल हो जाती है, जिससे बल्ले और गेंद के बीच संघर्ष और भी अधिक बढ़ जाता है।