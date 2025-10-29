IND vs AUS T20 Live : ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले चुनीं गेंदबाजी , नीतीश पहले तीन मैच से आउट

IND vs AUS T20 Live : ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मिचेल मार्श (Australia captain Mitchell Marsh) ने भारत के खिलाफ पहले टी20 मुकाबले में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया है। सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) ने बताया कि वह इस पिच पर पहले बल्लेबाजी करना ही पसंद करते।
IND vs AUS T20 Live : ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मिचेल मार्श (Australia captain Mitchell Marsh) ने भारत के खिलाफ पहले टी20 मुकाबले में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया है। सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) ने बताया कि वह इस पिच पर पहले बल्लेबाजी करना ही पसंद करते। भारत के लिए इस मैच में रिंकू सिंह, वाशिंगटन सुंदर, जितेश शर्मा, अर्शदीप सिंह और नीतीश रेड्डी नहीं खेल रहे हैं।
दोनों टीमों की प्लेइंग-11
ऑस्ट्रेलिया: मिचेल मार्श (कप्तान), ट्रेविस हेड, जोश इंगलिस (विकेटकीपर), टिम डेविड, मिचेल ओवन, मार्कस स्टोइनिस, जोश फिलिप, जैवियर बार्टलेट, नाथन एलिस, मैथ्यू कुहनैमैन, जोश हेजलवुड।
भारत: अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, अक्षर पटेल, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह।
Here's a look at #TeamIndia's Playing XI ahead of the 1st T20I
