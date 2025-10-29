  1. हिन्दी समाचार
  2. क्रिकेट
  3. IND vs AUS T20 Live : ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले चुनीं गेंदबाजी , नीतीश पहले तीन मैच से आउट

IND vs AUS T20 Live : ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले चुनीं गेंदबाजी , नीतीश पहले तीन मैच से आउट

IND vs AUS T20 Live : ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मिचेल मार्श (Australia captain Mitchell Marsh) ने भारत के खिलाफ पहले टी20 मुकाबले में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया है। सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) ने बताया कि वह इस पिच पर पहले बल्लेबाजी करना ही पसंद करते।

By शिव मौर्या 
Updated Date

IND vs AUS T20 Live : ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मिचेल मार्श (Australia captain Mitchell Marsh) ने भारत के खिलाफ पहले टी20 मुकाबले में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया है। सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) ने बताया कि वह इस पिच पर पहले बल्लेबाजी करना ही पसंद करते। भारत के लिए इस मैच में रिंकू सिंह, वाशिंगटन सुंदर, जितेश शर्मा, अर्शदीप सिंह और नीतीश रेड्डी नहीं खेल रहे हैं।

पढ़ें :- IND VS AUS: ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर लिया बल्लेबाजी का फैसला, भारत ने किए दो बदलाव

दोनों टीमों की प्लेइंग-11

ऑस्ट्रेलिया: मिचेल मार्श (कप्तान), ट्रेविस हेड, जोश इंगलिस (विकेटकीपर), टिम डेविड, मिचेल ओवन, मार्कस स्टोइनिस, जोश फिलिप, जैवियर बार्टलेट, नाथन एलिस, मैथ्यू कुहनैमैन, जोश हेजलवुड।

भारत: अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, अक्षर पटेल, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

IND vs AUS T20 Live : ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले चुनीं गेंदबाजी , नीतीश पहले तीन मैच से आउट

IND vs AUS T20 Live : ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले चुनीं...

India vs Australia T20 series: कल कैनबरा में खेले जाने वाले सीरीज के पहला मुकाबले को जानें फ्री में कहां और कैसे देख सकते हैं लाइव?

India vs Australia T20 series: कल कैनबरा में खेले जाने वाले सीरीज...

shreyas Iyar health update : श्रेयस अय्यर के सेहत में हुआ सुधार , ICU से बाहर पर अस्पताल में रहेंगे भर्ती

shreyas Iyar health update : श्रेयस अय्यर के सेहत में हुआ सुधार...

भारत दौरे के लिए साउथ अफ्रीकी टीम का ऐलान, कप्तान टेम्बा बावुमा की वापसी, देखें शेड्यूल

भारत दौरे के लिए साउथ अफ्रीकी टीम का ऐलान, कप्तान टेम्बा बावुमा...

Womens World Cup 2025 : प्रतिका रावल महिला विश्व कप से आउट, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल मैच से पहले भारत को बड़ा झटका

Womens World Cup 2025 : प्रतिका रावल महिला विश्व कप से आउट,...

IND vs AUS: ICU में एडमिट हुए श्रेयश अय्यर , सिडनी मैच के दौरान हुए चोटिल

IND vs AUS: ICU में एडमिट हुए श्रेयश अय्यर , सिडनी मैच...