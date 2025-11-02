IND vs AUS: वॉशिंगटन की ‘सुंदर’ पारी से जीता भारत, ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हराया, सीरीज में हुई 1-1 की बराबरी

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का आज तीसरा मुकाबला खेला गया। पहला मैच बारिश के कारण धुल गया था, जबकि दूसरे मैच में ऑस्ट्रेलिया ने जीत हासिल की थी। वहीं, अब तीसरे मैच को जीतकर भारत ने हिसाब बराबर कर लिया है।
IND vs AUS: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का आज तीसरा मुकाबला खेला गया। पहला मैच बारिश के कारण धुल गया था, जबकि दूसरे मैच में ऑस्ट्रेलिया ने जीत हासिल की थी। वहीं, अब तीसरे मैच को जीतकर भारत ने हिसाब बराबर कर लिया है। भारत की तरफ से वॉशिंगटन सुंदर ने 49 रनों की बेहतरीन पारी खेली। इसके साथ ही, अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ने अच्छी शुरूआत दिलाई। इसके चलते अब भारत ने ऑस्ट्रेलिया को तीसरे टी20 मैच में पांच विकेट से हराकर पांच मैचों की सीरीज में 1-1 की बराबरी कर ली है।
इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने दूसरे टी20 मैच में भारत को चार विकेट से हराया था जबकि पहला मुकाबला बारिश की भेंट चढ़ गया था। रविवार को होबार्ट में खेले गए मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने टिम डेविड और मार्कस स्टोइनिस की अर्धशतकीय पारियों की मदद से 20 ओवर में छह विकेट पर 186 रन बनाए थे। जवाब में भारतीय टीम ने सिर्फ 18.3 ओवर में पांच विकेट पर 188 रन बनाए और मुकाबला अपने नाम कर लिया। उनके लिए वाशिंगटन सुंदर ने सर्वाधिक 49 रनों की नाबाद पारी खेली।
दोनों टीमों की प्लेइंग-11
भारत: अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), शिवम दुबे, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह।
ऑस्ट्रेलिया: मिचेल मार्श (कप्तान), ट्रेविस हेड, जोश इंगलिस (विकेटकीपर), टिम डेविड, मिचेल ओवन, मार्कस स्टोइनिस, मैथ्यू शॉर्ट, जैवियर बार्टलेट, नाथन एलिस, मैथ्यू कुहनेमैन, शॉन एबॉट।