IND vs ENG 3rd T20I : आज तीसरे टी20 में इंग्लैंड से हिसाब बराबर करने उतरेगी टीम इंडिया, शाम को नहीं... रात में इतने बजे से शुरू होगा मैच

IND vs ENG 3rd T20I Live : इंग्लैंड बनाम भारत, टी20आई सीरीज का तीसरा मैच आज रात नॉटिंघम में खेला जाना है। सीरीज का पहला मैच बारिश के कारण रद्द हो गया था, जबकि दूसरे मैच में भारत को चार विकेट से हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे में मेहमान टीम की कोशिश तीसरे मैच को जीतकर सीरीज 1-1 से बराबर करने की होगी। इस मैच में एक बार फैंस को वैभव सूर्यवंशी से बड़ी पारी की उम्मीद होगी, जिन्हें पिछले मैच में इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू का मौका मिला था। आइये जानते हैं कि इंग्लैंड बनाम भारत तीसरा टी20 मैच कब और कहाँ खेला जाएगा और इस मैच को कैसे लाइव देख सकेंगे-

IND vs ENG : कब खेला जाएगा भारत बनाम इंग्लैंड तीसरा टी20आई मैच?

भारत बनाम इंग्लैंड तीसरा टी20आई मैच मंगलवार 7 जुलाई, 2026 को खेला जाएगा।

IND vs ENG : कहां खेला जाएगा भारत बनाम इंग्लैंड तीसरा टी20आई मैच?

भारत बनाम इंग्लैंड तीसरा टी20आई मैच 7 जुलाई, 2026 को मैनचेस्टर के नॉटिंघम के ट्रेंट ब्रिज में खेला जाएगा।

IND vs ENG : भारत बनाम इंग्लैंड तीसरे टी20आई मैच के लिए टॉस कितने बजे होगा?

भारत बनाम इंग्लैंड तीसरे टी20आई मैच के लिए टॉस भारतीय समयानुसार, रात 9.30 बजे होगा।

IND vs ENG : भारत बनाम इंग्लैंड तीसरे टी20आई मैच में पहली गेंद कब फेंकी जाएगी?

भारत बनाम इंग्लैंड तीसरे टी20आई मैच में पहली गेंद भारतीय समयानुसार, रात 10:00 बजे फेंकी जाएगी।

IND vs ENG : भारत बनाम इंग्लैंड तीसरे टी20आई मैच का लाइव टेलीकास्ट किस टीवी चैनल पर होगा?

भारत में क्रिकेट फ़ैन्स यह मैच Sony Sports Network पर लाइव देख सकते हैं।

IND vs ENG : भारत बनाम इंग्लैंड तीसरे टी20आई मैच की लाइव स्ट्रीमिंग कहां उपलब्ध होगी?

Sony LIV प्लेटफ़ॉर्म पर भारत बनाम इंग्लैंड तीसरे टी20आई मैच की लाइव स्ट्रीमिंग उपलब्ध होगी।