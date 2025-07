IND vs ENG T20I-ODI Series Announced: चौथे टेस्ट के बीच भारत बनाम इंग्लैंड टी20 और वनडे सीरीज का ऐलान, देखें पूरा शेड्यूल

IND vs ENG T20I ODI Series Announced: भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट सीरीज का चौथा मैच मैनचेस्टर में खेला जा रहा है। इस बीच दोनों टीमों के बीच अपकमिंग टी20आई और वनडे सीरीज की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। ये दोनों सीरीज अगले साल 2026 में खेली जाएंगी, जिसके लिए भारतीय टीम इंग्लैंड का दौरा करेगी। बीसीसीआई ने दोनों सीरीज का शेड्यूल जारी कर दिया है।

बीसीसीआई की ओर से जारी शेड्यूल के अनुसार, भारतीय टीम अगले साल 2026 में पांच टी20आई और तीन वनडे सीरीज के लिए इंग्लैंड का दौरा करेगी। इस दौरे की शुरुआत 1 जुलाई 2026 को पहले टी20आई से होगी, जबकि दौरे का अंत 19 जुलाई को तीसरे वनडे से होगा। भारत और इंग्लैंड के बीच पांच टी20आई मुक़ाबले 1, 4, 7, 9 और 11 जुलाई 2026 को क्रमशः डरहम, मैनचेस्टर, नॉटिंघम, ब्रिस्टल और साउथेम्प्टन में खेले जाएंगे। वनडे सीरीज के मैच 14, 16 और 19 जुलाई 2026 को क्रमशः बर्मिंघम, कार्डिफ़ और लंदन में खेले जाएंगे।

