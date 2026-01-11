IND vs NZ 1st ODI Live Streaming: आज पहले वनडे में भारत और न्यूजीलैंड की होगी भिड़ंत; जानें- कब और कहां देख पाएंगे लाइव मैच

IND vs NZ 1st ODI Live Streaming: आज (रविवार 11 जनवरी 2026) से भारत और न्यूजीलैंड की बीच तीन वनडे मैचों की सीरीज का आगाज होने जा रहा है। सीरीज का पहला मैच वडोदरा में खेला जाना है। जहां फैंस पूर्व कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली को एक बार फिर टीम इंडिया की जर्सी में देखेंगे। आइये जानते हैं कि भारत बनाम न्यूजीलैंड पहला वनडे मैच कब और कहां खेला जाएगा? इस मैच की लाइव स्ट्रीमिंग कहां उपलब्ध होगी-
IND vs NZ 1st ODI Live Streaming: आज (रविवार 11 जनवरी 2026) से भारत और न्यूजीलैंड की बीच तीन वनडे मैचों की सीरीज का आगाज होने जा रहा है। सीरीज का पहला मैच वडोदरा में खेला जाना है। जहां फैंस पूर्व कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली को एक बार फिर टीम इंडिया की जर्सी में देखेंगे। आइये जानते हैं कि भारत बनाम न्यूजीलैंड पहला वनडे मैच कब और कहां खेला जाएगा? इस मैच की लाइव स्ट्रीमिंग कहां उपलब्ध होगी-
IND vs NZ : भारत बनाम न्यूजीलैंड पहला वनडे मैच कब खेला जाएगा?
भारत बनाम न्यूजीलैंड पहला वनडे मैच रविवार 11 जनवरी 2026 को खेला जाएगा।
IND vs NZ : भारत बनाम न्यूजीलैंड पहला वनडे मैच का वेन्यू क्या है?
भारत बनाम न्यूजीलैंड पहला वनडे मैच वडोदरा के बीसीए स्टेडियम, कोटाम्बी स्टेडियम में खेला जाएगा।
IND vs NZ : भारत बनाम न्यूजीलैंड पहले वनडे मैच के लिए टॉस कब होगा?
भारत बनाम न्यूजीलैंड पहले वनडे मैच के लिए भारतीय समयानुसार, दोपहर 01:00 बजे टॉस होगा।
IND vs NZ : भारत बनाम न्यूजीलैंड पहले वनडे मैच की पहली गेंद कब फेंकी जाएगी?
भारत बनाम न्यूजीलैंड पहले वनडे मैच की पहली गेंद भारतीय समयानुसार दोपहर 1:30 बजे फेंकी जाएगी।
IND vs NZ : भारत बनाम न्यूजीलैंड पहले वनडे मैच का लाइव टेलीकास्ट कहाँ देखें?
भारत बनाम न्यूजीलैंड पहले वनडे मैच का लाइव टेलीकास्ट भारत में स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर उपलब्ध होगा।
IND vs NZ : भारत बनाम न्यूजीलैंड पहले वनडे मैच की लाइव स्ट्रीमिंग कहाँ देखें?
भारत बनाम न्यूजीलैंड पहले वनडे मैच की लाइव स्ट्रीमिंग Jio Hotstar ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी।