IND vs NZ 1st T20I Live Streaming : आज भारत और न्यूजीलैंड के बीच टी20आई सीरीज का होगा आगाज, जानें- कब, कहां देख पाएंगे पहला मैच लाइव

IND vs NZ 1st T20I Live Streaming : आज (बुधवार) से भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच टी20आई मैचों की सीरीज आगाज होने जा रहा है। घर पर वनडे सीरीज में 2-1 से हार का सामना करने का बाद भारतीय टीम अब इस सीरीज में न्यूजीलैंड से हिसाब बराबर करने उतरेगी। जहां सूर्य कुमार यादव की अगवाई वाली टीम में अभिषेक शर्मा, हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह और वरुण चक्रवर्ती जैसे सितारे नजर आएंगे। आइये जानते हैं कि भारत बनाम न्यूजीलैंड पहला टी20आई मैच कब और कहां खेला जाएगा? और इन मैचों को लाइव कैसे देख सकेंगे-

By Abhimanyu 
Updated Date

IND vs NZ : भारत बनाम न्यूजीलैंड पहला टी20आई मैच कब खेला जाएगा?

भारत बनाम न्यूजीलैंड पहला टी20आई मैच बुधवार 21 जनवरी 2026 को खेला जाएगा।

IND vs NZ : भारत बनाम न्यूजीलैंड पहला टी20आई मैच का वेन्यू क्या है?

भारत बनाम न्यूजीलैंड पहला टी20आई मैच नागपुर के विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेला जाएगा।

IND vs NZ : भारत बनाम न्यूजीलैंड पहले टी20आई मैच के लिए टॉस कब होगा?

भारत बनाम न्यूजीलैंड पहले टी20आई मैच के लिए भारतीय समयानुसार, शाम 06:30 बजे टॉस होगा।

IND vs NZ : भारत बनाम न्यूजीलैंड तीसरे वनडे मैच की पहली गेंद कब फेंकी जाएगी?

भारत बनाम न्यूजीलैंड पहले टी20आई मैच की पहली गेंद भारतीय समयानुसार शाम 7:00 बजे फेंकी जाएगी।

IND vs NZ : भारत बनाम न्यूजीलैंड पहले टी20आई मैच का लाइव टेलीकास्ट कहाँ देखें?

भारत बनाम न्यूजीलैंड पहले टी20आई मैच का लाइव टेलीकास्ट भारत में स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर उपलब्ध होगा।

IND vs NZ : भारत बनाम न्यूजीलैंड पहले टी20आई मैच की लाइव स्ट्रीमिंग कहाँ देखें?

भारत बनाम न्यूजीलैंड पहले टी20आई मैच की लाइव स्ट्रीमिंग Jio Hotstar ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी।

