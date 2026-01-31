IND vs NZ 5th T20I Live : आज सीरीज के आखिरी टी20 मैच में भारत-न्यूजीलैंड की होगी भिड़ंत, जानें- कब, कहां देख पाएंगे लाइव

IND vs NZ 5th T20I Live Streaming : आज (शनिवार को) भारत और न्यूजीलैंड के बीच टी20आई सीरीज का आखिरी (पांचवां) टी20आई मैच खेला जाना है। यह सीरीज अब भारत ने कब्जे में है, क्योंकि मेजबान टीम ने पांच मैचों की इस सीरीज में 3-1 से आगे है। हालांकि, पिछले मैच में न्यूजीलैंड के खिलाफ 50 रनों से बड़ी हार के बाद भारतीय टीम वापसी करने को देखेगी। आइये जानते हैं कि भारत बनाम न्यूजीलैंड पांचवां टी20आई मैच कब और कहां खेला जाएगा? और इन मैचों को लाइव कैसे देख सकेंगे-

IND vs NZ : भारत बनाम न्यूजीलैंड पांचवां टी20आई मैच कब खेला जाएगा?

भारत बनाम न्यूजीलैंड पांचवां टी20आई मैच शनिवार 31 जनवरी 2026 को खेला जाएगा।

IND vs NZ : भारत बनाम न्यूजीलैंड पांचवां टी20आई मैच का वेन्यू क्या है?

भारत बनाम न्यूजीलैंड पांचवां टी20आई मैच तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा।

IND vs NZ : भारत बनाम न्यूजीलैंड पांचवां टी20आई मैच के लिए टॉस कब होगा?

भारत बनाम न्यूजीलैंड पांचवां टी20आई मैच के लिए भारतीय समयानुसार, शाम 06:30 बजे टॉस होगा।

IND vs NZ : भारत बनाम न्यूजीलैंड पांचवें टी20आई मैच की पहली गेंद कब फेंकी जाएगी?

भारत बनाम न्यूजीलैंड पांचवें टी20आई मैच की पहली गेंद भारतीय समयानुसार शाम 7:00 बजे फेंकी जाएगी।

IND vs NZ : भारत बनाम न्यूजीलैंड पांचवें टी20आई मैच का लाइव टेलीकास्ट कहाँ देखें?

भारत बनाम न्यूजीलैंड पांचवें टी20आई मैच का लाइव टेलीकास्ट भारत में स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर उपलब्ध होगा।

IND vs NZ : भारत बनाम न्यूजीलैंड पांचवें टी20आई मैच की लाइव स्ट्रीमिंग कहाँ देखें?

भारत बनाम न्यूजीलैंड पांचवें टी20आई मैच की लाइव स्ट्रीमिंग Jio Hotstar ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी।