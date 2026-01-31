  1. हिन्दी समाचार
  2. क्रिकेट
  3. IND vs NZ 5th T20I Live : आज सीरीज के आखिरी टी20 मैच में भारत-न्यूजीलैंड की होगी भिड़ंत, जानें- कब, कहां देख पाएंगे लाइव

IND vs NZ 5th T20I Live : आज सीरीज के आखिरी टी20 मैच में भारत-न्यूजीलैंड की होगी भिड़ंत, जानें- कब, कहां देख पाएंगे लाइव

IND vs NZ 5th T20I Live : आज (शनिवार को) भारत और न्यूजीलैंड के बीच टी20आई सीरीज का आखिरी (पांचवां) टी20आई मैच खेला जाना है। यह सीरीज अब भारत ने कब्जे में है, क्योंकि मेजबान टीम ने पांच मैचों की इस सीरीज में 3-1 से आगे है। हालांकि, पिछले मैच में न्यूजीलैंड के खिलाफ 50 रनों से बड़ी हार के बाद भारतीय टीम वापसी करने को देखेगी। आइये जानते हैं कि भारत बनाम न्यूजीलैंड पांचवां टी20आई मैच कब और कहां खेला जाएगा? और इन मैचों को लाइव कैसे देख सकेंगे-

By Abhimanyu 
Updated Date

IND vs NZ 5th T20I Live Streaming : आज (शनिवार को) भारत और न्यूजीलैंड के बीच टी20आई सीरीज का आखिरी (पांचवां) टी20आई मैच खेला जाना है। यह सीरीज अब भारत ने कब्जे में है, क्योंकि मेजबान टीम ने पांच मैचों की इस सीरीज में 3-1 से आगे है। हालांकि, पिछले मैच में न्यूजीलैंड के खिलाफ 50 रनों से बड़ी हार के बाद भारतीय टीम वापसी करने को देखेगी। आइये जानते हैं कि भारत बनाम न्यूजीलैंड पांचवां टी20आई मैच कब और कहां खेला जाएगा? और इन मैचों को लाइव कैसे देख सकेंगे-

पढ़ें :- IND vs NZ 4th T20I Live : आज भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला जाएगा चौथा टी20आई, जानें- कब और कहां देख पाएंगे लाइव मैच

IND vs NZ : भारत बनाम न्यूजीलैंड पांचवां टी20आई मैच कब खेला जाएगा?

भारत बनाम न्यूजीलैंड पांचवां टी20आई मैच शनिवार 31 जनवरी 2026 को खेला जाएगा।

IND vs NZ : भारत बनाम न्यूजीलैंड पांचवां टी20आई मैच का वेन्यू क्या है?

भारत बनाम न्यूजीलैंड पांचवां टी20आई मैच तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा।

पढ़ें :- संजू सैमसन OUT, श्रेयस अय्यर IN : न्यूजीलैंड के खिलाफ चौथे T20I में ऐसी होगी टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन

IND vs NZ : भारत बनाम न्यूजीलैंड पांचवां टी20आई मैच के लिए टॉस कब होगा?

भारत बनाम न्यूजीलैंड पांचवां टी20आई मैच के लिए भारतीय समयानुसार, शाम 06:30 बजे टॉस होगा।

IND vs NZ : भारत बनाम न्यूजीलैंड पांचवें टी20आई मैच की पहली गेंद कब फेंकी जाएगी?

भारत बनाम न्यूजीलैंड पांचवें टी20आई मैच की पहली गेंद भारतीय समयानुसार शाम 7:00 बजे फेंकी जाएगी।

IND vs NZ : भारत बनाम न्यूजीलैंड पांचवें टी20आई मैच का लाइव टेलीकास्ट कहाँ देखें?

पढ़ें :- भारत से मिली हार कभी भूल नहीं पाएगा न्यूजीलैंड, सूर्या सेना ने ऐसा जलील किया कि बन गए बड़े रिकॉर्ड

भारत बनाम न्यूजीलैंड पांचवें टी20आई मैच का लाइव टेलीकास्ट भारत में स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर उपलब्ध होगा।

IND vs NZ : भारत बनाम न्यूजीलैंड पांचवें टी20आई मैच की लाइव स्ट्रीमिंग कहाँ देखें?

भारत बनाम न्यूजीलैंड पांचवें टी20आई मैच की लाइव स्ट्रीमिंग Jio Hotstar ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

IND vs NZ 5th T20I Live : आज सीरीज के आखिरी टी20 मैच में भारत-न्यूजीलैंड की होगी भिड़ंत, जानें- कब, कहां देख पाएंगे लाइव

IND vs NZ 5th T20I Live : आज सीरीज के आखिरी टी20...

युगांडा पाकिस्तान की जगह खेलने को तैयार, आईसीसी से मांगी उड़ान भरने की इजाजत

युगांडा पाकिस्तान की जगह खेलने को तैयार, आईसीसी से मांगी उड़ान भरने...

Virat Kohli Instagram : किंग कोहली इंस्टाग्राम अकाउंट फिर चालू, अचानक गायब होने से मच गया था हड़कंप

Virat Kohli Instagram : किंग कोहली इंस्टाग्राम अकाउंट फिर चालू, अचानक गायब...

WPL 2026 Playoffs : आरसीबी को मिला फाइनल का टिकट, आज MI vs GG मैच का नतीजा तय करेगा एलिमिनेटर की तस्वीर

WPL 2026 Playoffs : आरसीबी को मिला फाइनल का टिकट, आज MI...

जैसे कि पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप जीत लिया हो, शाहबाज शरीफ ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मामूली जीत को बता दिया गर्व का पल

जैसे कि पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप जीत लिया हो, शाहबाज शरीफ ने...

VIDEO : जब कप्तान सूर्या ने संजू का उन्हीं के घर पर करने लगे वेलकम, बीसीसीआई ने शेयर किया मजेदार वीडियो

VIDEO : जब कप्तान सूर्या ने संजू का उन्हीं के घर पर...