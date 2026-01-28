IND vs NZ 4th T20I Live : आज भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला जाएगा चौथा टी20आई, जानें- कब और कहां देख पाएंगे लाइव मैच

  1. हिन्दी समाचार
IND vs NZ 4th T20I Live : आज (बुधवार को) भारत और न्यूजीलैंड के बीच टी20आई सीरीज का चौथा मैच खेला जाना है। यह सीरीज अब भारत ने कब्जे में है, क्योंकि मेजबान टीम ने पांच मैचों की इस सीरीज में 3-0 से अजेय बढ़त बना ली है। अब मेजबान टीम की कोशिश बढ़त को 4-0 करने की होगी, जबकि न्यूजीलैंड की टीम अपनी बची हुई इज्जत बचाने की कोशिश करेगी। आइये जानते हैं कि भारत बनाम न्यूजीलैंड चौथा टी20आई मैच कब और कहां खेला जाएगा? और इन मैचों को लाइव कैसे देख सकेंगे-

By Abhimanyu 
Updated Date

IND vs NZ : भारत बनाम न्यूजीलैंड चौथा टी20आई मैच कब खेला जाएगा?

भारत बनाम न्यूजीलैंड चौथा टी20आई मैच बुधवार 28 जनवरी 2026 को खेला जाएगा।

IND vs NZ : भारत बनाम न्यूजीलैंड चौथा टी20आई मैच का वेन्यू क्या है?

भारत बनाम न्यूजीलैंड चौथा टी20आई मैच विशाखापत्तनम के डॉ. वाई.एस. राजशेखर रेड्डी एसीए-वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा।

IND vs NZ : भारत बनाम न्यूजीलैंड चौथा टी20आई मैच के लिए टॉस कब होगा?

भारत बनाम न्यूजीलैंड चौथा टी20आई मैच के लिए भारतीय समयानुसार, शाम 06:30 बजे टॉस होगा।

IND vs NZ : भारत बनाम न्यूजीलैंड चौथे टी20आई मैच की पहली गेंद कब फेंकी जाएगी?

भारत बनाम न्यूजीलैंड चौथे टी20आई मैच की पहली गेंद भारतीय समयानुसार शाम 7:00 बजे फेंकी जाएगी।

IND vs NZ : भारत बनाम न्यूजीलैंड चौथे टी20आई मैच का लाइव टेलीकास्ट कहाँ देखें?

भारत बनाम न्यूजीलैंड चौथे टी20आई मैच का लाइव टेलीकास्ट भारत में स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर उपलब्ध होगा।

IND vs NZ : भारत बनाम न्यूजीलैंड चौथे टी20आई मैच की लाइव स्ट्रीमिंग कहाँ देखें?

भारत बनाम न्यूजीलैंड चौथे टी20आई मैच की लाइव स्ट्रीमिंग Jio Hotstar ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी।

