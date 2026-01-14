IND vs NZ 2nd ODI Live: आज सीरीज अपने नाम करने उतरेगी टीम इंडिया, जानें- कब और कहां देख पाएंगे दूसरा वनडे मैच

IND vs NZ 2nd ODI Live: आज (बुधवार 14 जनवरी) भारतीय टीम राजकोट में वनडे सीरीज अपने नाम करने उतरेगी। दरअसल, वडोदरा में न्यूजीलैंड को चार विकेट से धूल चटायी थी जिसके बाद दूसरे वनडे भारतीय टीम सीरीज में 2-0 से अजेय बढ़त बनाना चाहेगी। दूसरी तरफ न्यूजीलैंड सीरीज को 1-1 से बराबर करने की सोचेगी। आइए जानते हैं कि भारत बनाम न्यूजीलैंड दूसरा वनडे मैच कब और कहां खेला जाएगा? इस मैच की लाइव स्ट्रीमिंग कहां उपलब्ध होगी-
IND vs NZ : भारत बनाम न्यूजीलैंड दूसरा वनडे मैच कब खेला जाएगा?
भारत बनाम न्यूजीलैंड दूसरा वनडे मैच बुधवार 14 जनवरी 2026 को खेला जाएगा।
IND vs NZ : भारत बनाम न्यूजीलैंड दूसरा वनडे मैच का वेन्यू क्या है?
भारत बनाम न्यूजीलैंड दूसरा वनडे मैच राजकोट के निरंजन शाह स्टेडियम में खेला जाएगा।
IND vs NZ : भारत बनाम न्यूजीलैंड दूसरे वनडे मैच के लिए टॉस कब होगा?
भारत बनाम न्यूजीलैंड दूसरे वनडे मैच के लिए भारतीय समयानुसार, दोपहर 01:00 बजे टॉस होगा।
IND vs NZ : भारत बनाम न्यूजीलैंड दूसरे वनडे मैच की पहली गेंद कब फेंकी जाएगी?
भारत बनाम न्यूजीलैंड दूसरे वनडे मैच की पहली गेंद भारतीय समयानुसार दोपहर 1:30 बजे फेंकी जाएगी।
IND vs NZ : भारत बनाम न्यूजीलैंड दूसरे वनडे मैच का लाइव टेलीकास्ट कहाँ देखें?
भारत बनाम न्यूजीलैंड दूसरे वनडे मैच का लाइव टेलीकास्ट भारत में स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर उपलब्ध होगा।
IND vs NZ : भारत बनाम न्यूजीलैंड दूसरे वनडे मैच की लाइव स्ट्रीमिंग कहाँ देखें?
भारत बनाम न्यूजीलैंड दूसरे वनडे मैच की लाइव स्ट्रीमिंग Jio Hotstar ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी।