  1. हिन्दी समाचार
  2. क्रिकेट
  3. IND vs NZ T20I Series : वनडे में हार का बदला टी20आई सीरीज में लेगी ‘सूर्या की सेना’, जानें- कब और कहां खेले जाएंगे मैच

IND vs NZ T20I Series : वनडे में हार का बदला टी20आई सीरीज में लेगी ‘सूर्या की सेना’, जानें- कब और कहां खेले जाएंगे मैच

IND vs NZ T20I Series : घर पर वनडे सीरीज में 2-1 से हार का सामना करने का बाद भारतीय टीम अब टी20आई सीरीज में न्यूजीलैंड से हिसाब बराबर करने उतरेगी। टी20 वर्ल्ड कप 2026 से ठीक पहले दोनों टीमों के बीच यह 5 मैचों की सीरीज खेली जानी है, जहां सूर्य कुमार यादव की अगवाई वाली टीम में अभिषेक शर्मा, हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह और वरुण चक्रवर्ती जैसे सितारे नजर आएंगे। आइये जानते हैं कि भारत बनाम न्यूजीलैंड टी20आई सीरीज के मैच कब और कहां खेले जाएंगे? और इन मैचों को लाइव कैसे देख सकेंगे-

By Abhimanyu 
Updated Date

IND vs NZ T20I Series : घर पर वनडे सीरीज में 2-1 से हार का सामना करने का बाद भारतीय टीम अब टी20आई सीरीज में न्यूजीलैंड से हिसाब बराबर करने उतरेगी। टी20 वर्ल्ड कप 2026 से ठीक पहले दोनों टीमों के बीच यह 5 मैचों की सीरीज खेली जानी है, जहां सूर्य कुमार यादव की अगवाई वाली टीम में अभिषेक शर्मा, हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह और वरुण चक्रवर्ती जैसे सितारे नजर आएंगे। आइये जानते हैं कि भारत बनाम न्यूजीलैंड टी20आई सीरीज के मैच कब और कहां खेले जाएंगे? और इन मैचों को लाइव कैसे देख सकेंगे-

पढ़ें :- श्रेयस अय्यर और रवि बिश्नोई की टी20 टीम में वापसी, क्या दोनों खिलाड़ी खेलेंगे T20 वर्ल्ड कप?

भारत बनाम न्यूजीलैंड टी20आई सीरीज का शेड्यूल

IND vs NZ पहला टी20आई : यह मैच 21 जनवरी 2026 को नागपुर के विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में भारतीय समयानुसार शाम 7:00 बजे से खेला जाएगा। इससे आधे घंटे पहले टॉस होगा।

IND vs NZ दूसरा टी20आई : यह मैच 23 जनवरी 2026 को राउपुर के शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में भारतीय समयानुसार शाम 7:00 बजे से खेला जाएगा। इससे आधे घंटे पहले टॉस होगा।

IND vs NZ तीसरा टी20आई : यह मैच 25 जनवरी 2026 को गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में भारतीय समयानुसार शाम 7:00 बजे से खेला जाएगा। इससे आधे घंटे पहले टॉस होगा।

IND vs NZ चौथा टी20आई : यह मैच 28 जनवरी 2026 को विशाखापत्तनम के एसीए-वीडीसीए स्टेडियम में भारतीय समयानुसार शाम 7:00 बजे से खेला जाएगा। इससे आधे घंटे पहले टॉस होगा।

IND vs NZ पांचवां टी20आई : यह मैच 31 जनवरी 2026 को तिरुवनंतपुरम को ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में भारतीय समयानुसार शाम 7:00 बजे से खेला जाएगा। इससे आधे घंटे पहले टॉस होगा।

भारत बनाम न्यूजीलैंड T20I सीरीज कहां देखें 

भारत बनाम साउथ अफ्रीका, टी20आई सीरीज के मैचों का लाइव टेलीकास्ट भारत में स्टार स्पोर्ट्स पर किया जाएगा। इसके अलावा, भारतीय फैंस के लिए टी20आई मैचों की लाइव स्ट्रीमिंग JioCinema ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

IND vs NZ T20I Series : वनडे में हार का बदला टी20आई सीरीज में लेगी 'सूर्या की सेना', जानें- कब और कहां खेले जाएंगे मैच

IND vs NZ T20I Series : वनडे में हार का बदला टी20आई...

RCB vs GG : आज आरसीबी के पास प्लेऑफ में पहुंचने का मौका, गुजरात के लिए जीत बेहद जरूरी

RCB vs GG : आज आरसीबी के पास प्लेऑफ में पहुंचने का...

Raebareli Visit : राहुल गांधी रायबरेली में आज किसानों-मजदूरों के साथ गांव में लगाएंगे चौपाल, T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का करेंगे उद्घाटन

Raebareli Visit : राहुल गांधी रायबरेली में आज किसानों-मजदूरों के साथ गांव...

रोहित की फॉर्म पर सवाल उठे तो भड़के कप्तान गिल, बोले- हमेशा अच्छी शुरुआत को बड़ी पारी में बदलना संभव नहीं

रोहित की फॉर्म पर सवाल उठे तो भड़के कप्तान गिल, बोले- हमेशा...

IND vs NZ : तीसरे वनडे में भारत ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का किया फैसला, प्लेइंग इलेवन एक बड़ा बदलाव

IND vs NZ : तीसरे वनडे में भारत ने टॉस जीतकर गेंदबाजी...

CCL 2026 : मनोज तिवारी की घातक गेंदबाजी के सामने तेलुगू वॉरियर्स ने टेके घुटने, भोजपुरी दबंग्स ने 41 रन से जीता मैच

CCL 2026 : मनोज तिवारी की घातक गेंदबाजी के सामने तेलुगू वॉरियर्स...