IND vs NZ T20I Series : वनडे में हार का बदला टी20आई सीरीज में लेगी ‘सूर्या की सेना’, जानें- कब और कहां खेले जाएंगे मैच

IND vs NZ T20I Series : घर पर वनडे सीरीज में 2-1 से हार का सामना करने का बाद भारतीय टीम अब टी20आई सीरीज में न्यूजीलैंड से हिसाब बराबर करने उतरेगी। टी20 वर्ल्ड कप 2026 से ठीक पहले दोनों टीमों के बीच यह 5 मैचों की सीरीज खेली जानी है, जहां सूर्य कुमार यादव की अगवाई वाली टीम में अभिषेक शर्मा, हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह और वरुण चक्रवर्ती जैसे सितारे नजर आएंगे। आइये जानते हैं कि भारत बनाम न्यूजीलैंड टी20आई सीरीज के मैच कब और कहां खेले जाएंगे? और इन मैचों को लाइव कैसे देख सकेंगे-

भारत बनाम न्यूजीलैंड टी20आई सीरीज का शेड्यूल

IND vs NZ पहला टी20आई : यह मैच 21 जनवरी 2026 को नागपुर के विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में भारतीय समयानुसार शाम 7:00 बजे से खेला जाएगा। इससे आधे घंटे पहले टॉस होगा।

IND vs NZ दूसरा टी20आई : यह मैच 23 जनवरी 2026 को राउपुर के शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में भारतीय समयानुसार शाम 7:00 बजे से खेला जाएगा। इससे आधे घंटे पहले टॉस होगा।

IND vs NZ तीसरा टी20आई : यह मैच 25 जनवरी 2026 को गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में भारतीय समयानुसार शाम 7:00 बजे से खेला जाएगा। इससे आधे घंटे पहले टॉस होगा।

IND vs NZ चौथा टी20आई : यह मैच 28 जनवरी 2026 को विशाखापत्तनम के एसीए-वीडीसीए स्टेडियम में भारतीय समयानुसार शाम 7:00 बजे से खेला जाएगा। इससे आधे घंटे पहले टॉस होगा।

IND vs NZ पांचवां टी20आई : यह मैच 31 जनवरी 2026 को तिरुवनंतपुरम को ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में भारतीय समयानुसार शाम 7:00 बजे से खेला जाएगा। इससे आधे घंटे पहले टॉस होगा।

भारत बनाम न्यूजीलैंड T20I सीरीज कहां देखें

भारत बनाम साउथ अफ्रीका, टी20आई सीरीज के मैचों का लाइव टेलीकास्ट भारत में स्टार स्पोर्ट्स पर किया जाएगा। इसके अलावा, भारतीय फैंस के लिए टी20आई मैचों की लाइव स्ट्रीमिंग JioCinema ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी।