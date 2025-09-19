IND vs OMA: आज एशिया कप में ओमान से भिड़ेगा भारत, चौके-छक्कों की होने वाली है बरसात

INDIA vs OMAN ASIA CUP 2025 MATCH: आज (19 सितंबर को) एसीसी मेंस एशिया कप 2025 में भारत अपना आखिरी ग्रुप स्टेज मैच ओमान के खिलाफ खेलेगा। यह पहला मौका होगा जब दोनों देशों की सीनियर टीमें आमने-सामने होंगी। भारत पहले ही टूर्नामेंट की सुपर-4 स्टेज में जगह बना चुका है। ऐसे में ओमान के खिलाफ मैच ज्यादा अहमियत नहीं रखता है। हालांकि, इस मैच में भारतीय बल्लेबाजी का शक्तिप्रदर्शन देखने को मिल सकता है। जिसमें टीम पहले बल्लेबाजी के लिए उतरकर एक बड़ा विशाल स्कोर खड़ा करने इरादे से मैदान पर उतरेगी।
भारत बनाम ओमान एसीसी मेंस एशिया कप 2025 मैच कब खेला जाएगा?
भारत बनाम ओमान एसीसी मेंस एशिया कप 2025 मैच शुक्रवार 19 सितंबर 2025 को खेला जाएगा।
भारत बनाम ओमान एसीसी मेंस एशिया कप 2025 मैच कहां खेला जाएगा?
भारत बनाम ओमान एसीसी मेंस एशिया कप 2025 मैच अबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम में खेला जाएगा।
भारत बनाम ओमान एसीसी मेंस एशिया कप 2025 मैच कितने बजे शुरू होगा?
भारत बनाम ओमान एसीसी मेंस एशिया कप 2025 मैच शुक्रवार को भारतीय समयानुसार, शाम 08:00 बजे से शुरू होगा। इससे आधे घंटे पर पहले टॉस होगा।
भारत बनाम ओमान एसीसी मेंस एशिया कप 2025 मैच लाइव कैसे देखें?
भारत बनाम ओमान एसीसी मेंस एशिया कप 2025 मैच का प्रसारण सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर और भारत में सोनीलिव ऐप और वेबसाइट पर स्ट्रीम किया जाएगा।