IND vs PAK Asia Cup: खेल मंत्रालय का बड़ा फैसला, एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ खेलेगा भारत

By Abhimanyu 
Updated Date

India vs Pakistan, Asia Cup 2025: एसीसी मेंस एशिया कप 2025 से पहले खेल मंत्रालय का बड़ा बयान सामने आया है। पीटीआई के अनुसार, खेल मंत्रालय ने कहा है कि भारत पाकिस्तान में प्रतियोगिताओं में भाग नहीं लेगा, न ही हम पाकिस्तानी टीमों को भारत में द्विपक्षीय मैच खेलने की अनुमति देंगे। खेल मंत्रालय ने यह कहा है कि भारतीय क्रिकेट टीम को एशिया कप में खेलने से नहीं रोका जाएगा।

पढ़ें :- Asia cup 2025: गिल के उपकप्तान बनाए जाने के बाद सैमसन प्लेइंग इलेवन से होंगे बाहर?

अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों के प्रति भारत की नीति के अनुसार, पाकिस्तान से जुड़े खेल आयोजनों के प्रति भारत का दृष्टिकोण उस देश के साथ व्यवहार में उसकी समग्र नीति को दर्शाता है। जहां तक एक-दूसरे के देश में द्विपक्षीय खेल आयोजनों का संबंध है, भारतीय टीमें पाकिस्तान में प्रतियोगिताओं में भाग नहीं लेंगी। न ही हम पाकिस्तानी टीमों को भारत में खेलने की अनुमति देंगे। भारत या विदेश में, अंतर्राष्ट्रीय और बहुपक्षीय आयोजनों के संबंध में, हम अंतर्राष्ट्रीय खेल निकायों की कार्यप्रणाली और अपने खिलाड़ियों के हितों से निर्देशित होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों की मेजबानी के लिए एक विश्वसनीय स्थल के रूप में भारत के उभरने को भी ध्यान में रखना प्रासंगिक है। तदनुसार, भारतीय टीमें और व्यक्तिगत खिलाड़ी उन अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में भाग लेंगे जिनमें पाकिस्तान की टीमें या खिलाड़ी भी शामिल हैं। इसी प्रकार, पाकिस्तानी खिलाड़ी और टीमें भारत द्वारा आयोजित ऐसे बहुपक्षीय आयोजनों में भाग ले सकेंगे।

भारत को अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों की मेजबानी के लिए एक पसंदीदा गंतव्य के रूप में स्थापित करने हेतु, खिलाड़ियों, टीम अधिकारियों, तकनीकी कर्मियों और अंतर्राष्ट्रीय खेल शासी निकायों के पदाधिकारियों के लिए वीज़ा प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय खेल शासी निकायों के पदाधिकारियों को उनके आधिकारिक कार्यकाल की अवधि के लिए प्राथमिकता के आधार पर बहु-प्रवेश वीज़ा प्रदान किया जाएगा, जो अधिकतम पाँच वर्षों की अवधि के अधीन होगा। इससे अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों के अनुसार, देश में और देश के भीतर उनकी सुगम आवाजाही सुगम होगी। स्थापित प्रथा के अनुसार, अंतर्राष्ट्रीय खेल शासी निकायों के प्रमुखों को उनकी भारत यात्रा के दौरान उचित प्रोटोकॉल और शिष्टाचार प्रदान किया जाएगा।

बता दें कि एशिया कप 2025 की शुरुआत 9 सितंबर से होने वाली है, यह टूर्नामेंट यूएई में कुल आठ टीमों के बीच यूएई में खेला जाना है। इस दौरान चीर-प्रतिद्वंदी भारत और पाकिस्तान की भिड़ंत 14 सितंबर को होने वाली है। हालांकि, वर्तमान में दोनों देशों के बीच तनाव को देखते हुए इस मैच का विरोध हो रहा है। लोग सोशल मीडिया पर बीसीसीआई और टीम इंडिया की आलोचना कर रहे हैं।

