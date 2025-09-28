  1. हिन्दी समाचार
  3. IND vs PAK Final: आज एशिया कप के खिताबी मुकाबले में भारत-पाकिस्तान की होगी भिड़ंत; जानें- कब और कहां देख पाएंगे लाइव मैच

IND vs PAK Asia Cup 2025 Final: एसीसी मेंस एशिया कप 2025 का फाइनल आज (28 सितंबर) भारत और पाकिस्तान के बीच खेला जाना है। टूर्नामेंट के 41 साल के इतिहास में पहली बार दोनों टीमें निर्णायक मुकाबले में आमने-सामने होंगी। जहां भारत 9वीं बार एशिया कप का खिताब अपने नाम करने उतरेगा, जबकि पाकिस्तान को तीसरे खिताब की उम्मीद होगी। आइये जानते हैं कि भारत बनाम पाकिस्तान, एशिया कप 2025 का फाइनल मुकाबला कब और कहां खेला जाएगा और इस मैच को कैसे लाइव देख सकेंगे?

By Abhimanyu 
Updated Date

भारत बनाम पाकिस्तान एसीसी मेंस एशिया कप 2025 का फाइनल मुकाबला कब खेला जाएगा?

भारत बनाम पाकिस्तान एसीसी मेंस एशिया कप 2025 का फाइनल मुकाबला रविवार 28 सितंबर 2025 को खेला जाएगा।

भारत बनाम पाकिस्तान एसीसी मेंस एशिया कप 2025 का फाइनल मुकाबला कहां खेला जाएगा?

भारत बनाम पाकिस्तान एसीसी मेंस एशिया कप 2025 का फाइनल मुकाबला दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा।

भारत बनाम पाकिस्तान एसीसी मेंस एशिया कप 2025 का फाइनल मुकाबला कितने बजे शुरू होगा?

भारत बनाम पाकिस्तान एसीसी मेंस एशिया कप 2025 का फाइनल मुकाबला रविवार को भारतीय समयानुसार, शाम 08:00 बजे से शुरू होगा। इससे आधे घंटे पर पहले टॉस होगा।

भारत बनाम पाकिस्तान एसीसी मेंस एशिया कप 2025 का फाइनल मुकाबला कैसे देखें? 

भारत बनाम पाकिस्तान एसीसी मेंस एशिया कप 2025 का सुपर-4 मैच का प्रसारण सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर और भारत में सोनीलि

