IND vs PAK: सुनील गावस्कर बोले- सरकार ने पाकिस्तान से खेलने का लिया फैसला, किसी के कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता

India vs Pakistan Match Boycott Controversy: पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय टीम के एशिया कप 2025 का मैच खेलने के फैसले को लेकर देश में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। रविवार को मैच से पहले कई शहरों से विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आ रही हैं। फैंस इस मामले को लेकर सराकर, बीसीसीआई और खिलाड़ियों की आलोचना कर रहे हैं। इस बीच पूर्व दिग्गज क्रिकेटर सुनील गावस्कर ने मैच के बॉयकॉट की अपील पर प्रतिक्रिया दी है। इसके साथ ही उन्होंने बीसीसीआई का बचाव किया है।
दरअसल, पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच खेलने को लेकर लोगों में आक्रोश है। लोग इसे हमले में मारे गए 26 पीड़ित परिवारों और शहीदों का अपमान बता रहे हैं। वहीं, कांग्रेस, शिवसेना (यूबीटी), आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी समेत तमाम विपक्षी दलों ने इसका विरोध किया है। इस बीच एक टीवी चैनल से बातचीत में सुनील गावस्कर ने कहा कि सरकार ने पाकिस्तान से खेलने का फैसला लिया है। ऐसे में किसी के कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता।
भारत-पाकिस्तान मैच के विरोध पर गावस्कर ने कहा, ‘देखिये अभी तो इसके बारे में बोलने से कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि हमारी सरकार ने जो तय किया है मैच होने चाहिए। मल्टी कंट्री होंगी तो पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय टीम खेलेगी। बाइलेटरल में नहीं खेलेगी, ये निर्णय तो ले लिया हमारी सरकार ने… अब हम कहें, आप कहें इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। प्लेयर्स और बीसीसीआई को भी वही मानना होगा, जो आपकी सरकार कह रही है तो इसी की वजह से ये खेल हो रहा है।’
उन्होंने आगे कहा, ‘ मैं सबकी भावनाएं समझ सकता हूं, लेकिन जो सरकार फैसला है, उसकी वजह से ये टूर्नामेंट है जहां भारत की टीम पाकिस्तान के खिलाफ खेल रही है।’ बता दें कि देश के कोने-कोने में भारत-पाकिस्तान मैच के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। महाराष्ट्र में पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना (यूबीटी) की महिला कार्यकर्ताओं ने रविवार को सड़क पर उतरकर इस मैच के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। दोनों टीमों के बीच रात 8 बजे दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में मैच खेलना तय है।
