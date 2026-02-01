  1. हिन्दी समाचार
  2. क्रिकेट
  3. IND vs PAK U19 WC Match : आज सेमी-फाइनल में पहुंचने के लिए भारत-पाक की होगी भिड़ंत, जानें- कब और कहां देख पाएंगे लाइव मैच

IND vs PAK U19 WC Match : आज सेमी-फाइनल में पहुंचने के लिए भारत-पाक की होगी भिड़ंत, जानें- कब और कहां देख पाएंगे लाइव मैच

IND vs PAK U19 WC Match : आज (1 फरवरी 2026) अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 में एक हाई-प्रोफाइल मुकाबला देखने को मिलेगा, जब टूर्नामेंट के 36वें मैच में इंडिया U19 का सामना पाकिस्तान U19 से होगा। दोनों टीमें सुपर सिक्स राउंड के ग्रुप 2 का हिस्सा हैं और इंडिया U19 अभी पॉइंट्स टेबल में दूसरे स्थान पर है, जबकि पाकिस्तान U19 तीसरे स्थान पर है। इस मैच में जीत दर्ज करने वाली टीम सेमी-फाइनल में अपनी जगह पक्की करेगी और हारने वाली टीम का सफर खत्म हो जाएगा। आइये जानते हैं कि अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 में इंडिया U19 बनाम पाकिस्तान U19 मैच कब और कहां खेला जाएगा? और इस मैच को कैसे लाइव देख सकेंगे।

By Abhimanyu 
Updated Date

IND vs PAK U19 WC Match : आज (1 फरवरी 2026) अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 में एक हाई-प्रोफाइल मुकाबला देखने को मिलेगा, जब टूर्नामेंट के 36वें मैच में इंडिया U19 का सामना पाकिस्तान U19 से होगा। दोनों टीमें सुपर सिक्स राउंड के ग्रुप 2 का हिस्सा हैं और इंडिया U19 अभी पॉइंट्स टेबल में दूसरे स्थान पर है, जबकि पाकिस्तान U19 तीसरे स्थान पर है। इस मैच में जीत दर्ज करने वाली टीम सेमी-फाइनल में अपनी जगह पक्की करेगी और हारने वाली टीम का सफर खत्म हो जाएगा। आइये जानते हैं कि अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 में इंडिया U19 बनाम पाकिस्तान U19 मैच कब और कहां खेला जाएगा? और इस मैच को कैसे लाइव देख सकेंगे।

पढ़ें :- फाइनल में फिर भिड़ेंगे भारत-पाकिस्तान? जानिए कब और कहां खेला जाएगा मैच

इंडिया बनाम पाकिस्तान, U19 वर्ल्ड कप 2026 का मैच कब खेला जाएगा? 

इंडिया बनाम पाकिस्तान, U19 वर्ल्ड कप 2026 का मैच रविवार 1 फरवरी 2026 को खेला जाएगा।

इंडिया बनाम पाकिस्तान, U19 वर्ल्ड कप 2026 का मैच कहां खेला जाएगा? 

इंडिया बनाम पाकिस्तान, U19 वर्ल्ड कप 2026 का मैच ज़िम्बाब्वे के बुलावायो में क्वींस स्पोर्ट्स क्लब में खेला जाएगा।

पढ़ें :- पाकिस्तान को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने किया बड़ा खुलासा , Pakistan छिपाकर कर रहा परमाणु हथियारों का परीक्षण...

इंडिया बनाम पाकिस्तान, U19 वर्ल्ड कप 2026 के मैच के लिए टॉस किस समय होगा?

इंडिया और पाकिस्तान के बीच U19 वर्ल्ड कप 2026 मैच का टॉस दोपहर 12:30 बजे IST पर होगा।

इंडिया बनाम पाकिस्तान, U19 वर्ल्ड कप 2026 का मैच कितने बजे शुरू होगा?

इंडिया बनाम पाकिस्तान, U19 वर्ल्ड कप 2026 का मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 1 बजे शुरू होगा।

इंडिया बनाम पाकिस्तान, U19 वर्ल्ड कप 2026 का मैच लाइव टेलीकास्ट कहां देखें?

पढ़ें :- भारतीय महिला टीम ने पाकिस्तान को हर बार चटाई धूल, आंकड़ें देखकर रह जाएंगे हैरान

भारत में स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क इंडिया और पाकिस्तान के बीच U19 वर्ल्ड कप 2026 मैच का प्रसारण करेगा।

इंडिया बनाम पाकिस्तान, U19 वर्ल्ड कप 2026 मैच की लाइव स्ट्रीमिंग कहां देखें?

फैंस भारत में JioHotstar ऐप और वेबसाइट पर इंडिया और पाकिस्तान के बीच U19 वर्ल्ड कप 2026 मैच की लाइव स्ट्रीमिंग देख सकते हैं।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

IND vs PAK U19 WC Match : आज सेमी-फाइनल में पहुंचने के लिए भारत-पाक की होगी भिड़ंत, जानें- कब और कहां देख पाएंगे लाइव मैच

IND vs PAK U19 WC Match : आज सेमी-फाइनल में पहुंचने के...

पांचवें टी20 में टीम इंडिया करेगी 3 बड़े बदलाव, ईशान-अक्षर की वापसी तय

पांचवें टी20 में टीम इंडिया करेगी 3 बड़े बदलाव, ईशान-अक्षर की वापसी...

टी20 वर्ल्ड कप से पहले ऑस्ट्रेलिया को लगा बड़ा झटका, पैट कमिंस हुए बाहर

टी20 वर्ल्ड कप से पहले ऑस्ट्रेलिया को लगा बड़ा झटका, पैट कमिंस...

IND vs NZ : शशि थरूर को आज संजू सैमसन से बड़ी पारी की उम्मीद, बोले- यह हमारे लिए पासा पलटने का मौका

IND vs NZ : शशि थरूर को आज संजू सैमसन से बड़ी...

आईसीसी के सामने झुका पाकिस्तान! टी20 वर्ल्ड कप खेलने जाएगा कोलंबो

आईसीसी के सामने झुका पाकिस्तान! टी20 वर्ल्ड कप खेलने जाएगा कोलंबो

IND vs NZ 5th T20I Live : आज सीरीज के आखिरी टी20 मैच में भारत-न्यूजीलैंड की होगी भिड़ंत, जानें- कब, कहां देख पाएंगे लाइव

IND vs NZ 5th T20I Live : आज सीरीज के आखिरी टी20...