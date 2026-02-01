IND vs PAK U19 WC Match : आज सेमी-फाइनल में पहुंचने के लिए भारत-पाक की होगी भिड़ंत, जानें- कब और कहां देख पाएंगे लाइव मैच

IND vs PAK U19 WC Match : आज (1 फरवरी 2026) अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 में एक हाई-प्रोफाइल मुकाबला देखने को मिलेगा, जब टूर्नामेंट के 36वें मैच में इंडिया U19 का सामना पाकिस्तान U19 से होगा। दोनों टीमें सुपर सिक्स राउंड के ग्रुप 2 का हिस्सा हैं और इंडिया U19 अभी पॉइंट्स टेबल में दूसरे स्थान पर है, जबकि पाकिस्तान U19 तीसरे स्थान पर है। इस मैच में जीत दर्ज करने वाली टीम सेमी-फाइनल में अपनी जगह पक्की करेगी और हारने वाली टीम का सफर खत्म हो जाएगा। आइये जानते हैं कि अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 में इंडिया U19 बनाम पाकिस्तान U19 मैच कब और कहां खेला जाएगा? और इस मैच को कैसे लाइव देख सकेंगे।

इंडिया बनाम पाकिस्तान, U19 वर्ल्ड कप 2026 का मैच कब खेला जाएगा?

इंडिया बनाम पाकिस्तान, U19 वर्ल्ड कप 2026 का मैच रविवार 1 फरवरी 2026 को खेला जाएगा।

इंडिया बनाम पाकिस्तान, U19 वर्ल्ड कप 2026 का मैच कहां खेला जाएगा?

इंडिया बनाम पाकिस्तान, U19 वर्ल्ड कप 2026 का मैच ज़िम्बाब्वे के बुलावायो में क्वींस स्पोर्ट्स क्लब में खेला जाएगा।

इंडिया बनाम पाकिस्तान, U19 वर्ल्ड कप 2026 के मैच के लिए टॉस किस समय होगा?

इंडिया और पाकिस्तान के बीच U19 वर्ल्ड कप 2026 मैच का टॉस दोपहर 12:30 बजे IST पर होगा।

इंडिया बनाम पाकिस्तान, U19 वर्ल्ड कप 2026 का मैच कितने बजे शुरू होगा?

इंडिया बनाम पाकिस्तान, U19 वर्ल्ड कप 2026 का मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 1 बजे शुरू होगा।

इंडिया बनाम पाकिस्तान, U19 वर्ल्ड कप 2026 का मैच लाइव टेलीकास्ट कहां देखें?

भारत में स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क इंडिया और पाकिस्तान के बीच U19 वर्ल्ड कप 2026 मैच का प्रसारण करेगा।

इंडिया बनाम पाकिस्तान, U19 वर्ल्ड कप 2026 मैच की लाइव स्ट्रीमिंग कहां देखें?

फैंस भारत में JioHotstar ऐप और वेबसाइट पर इंडिया और पाकिस्तान के बीच U19 वर्ल्ड कप 2026 मैच की लाइव स्ट्रीमिंग देख सकते हैं।