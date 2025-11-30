IND vs RSA 1st ODI Live: साउथ अफ्रीका ने जीता टॉस...भारत करेगा बल्लेबाजी; देखें- पहले वनडे की प्लेइंग इलेवन

IND vs RSA 1st ODI Live: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच वनडे सीरीज का आगाज आज यानी 30 नवंबर से होने जा रहा है। सीरीज का पहला मुकाबला रांची में खेला जाएगा। जिसमें भारत के दो दिग्गज रोहित शर्मा और विराट कोहली खेलते हुए दिखेंगे। दूसरी तरफ, एडेन मार्करम की टीम में क्विंटन डी कॉक और मार्को जेनसेन जैसे अनुभवी खिलाड़ी होंगे।

पहले वनडे के लिए टॉस हो चुका है और साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है। मैच दोपहर 01:30 बजे से शुरू होगा। टॉस के बाद दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन भी सामने आ चुकी है। भारत के प्लेइंग इलेवन में रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, रुतुराज गायकवाड़, वाशिंगटन सुंदर, केएल राहुल (विकेट कीपर), रवींद्र जडेजा, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह और प्रसिद्ध कृष्णा का नाम शामिल हैं।

साउथ अफ्रीका की प्लेइंग इलेवन में रयान रिकेल्टन, क्विंटन डी कॉक (विकेट कीपर), एडेन मार्कराम (कप्तान), मैथ्यू ब्रीट्ज़के, टोनी डी ज़ोरज़ी, डेवाल्ड ब्रेविस, मार्को जेनसेन, कॉर्बिन बॉश, प्रेनेलन सुब्रायन, नंद्रे बर्गर और ओटनील बार्टमैन को जगह मिली है।