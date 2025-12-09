IND vs SA 1st T20I: आज से भारत-साउथ अफ्रीका के बीच खेली जाएगी टी20आई सीरीज; जानें- कब और कहां लाइव देख पाएंगे पहला मैच

IND vs SA T20I Series: वनडे सीरीज के बाद आज (9 दिसंबर) से भारत बनाम साउथ अफ्रीका टी20आई सीरीज का आगाज होने जा रहा है। आगामी टी20 वर्ल्ड कप 2026 की तैयारियों के मद्देनजर यह सीरीज काफी अहम है। जिसमें भारत और साउथ अफ्रीका के बीच पांच टी20आई मैच खेले जाएंगे। आइये जानते हैं कि भारत बनाम साउथ अफ्रीका टी20आई सीरीज का पहला मैच कब और कहां खेला जाएगा? और इस मैच को कैसे लाइव देख सकेंगे-

IND vs SA: भारत बनाम साउथ अफ्रीका पहला टी20आई मैच कब खेला जाएगा?

भारत बनाम साउथ अफ्रीका पहला टी20आई मैच मंगलवार 09 दिसंबर 2025 को खेला जाएगा।

IND vs SA: भारत बनाम साउथ अफ्रीका पहला टी20आई मैच कहां खेला जाएगा?

भारत बनाम साउथ अफ्रीका पहला टी20आई मैच कटक के बाराबती स्टेडियम में खेला जाएगा।

IND vs SA: भारत बनाम साउथ अफ्रीका पहले टी20आई मैच में कितने बजे टॉस होगा?

भारत बनाम साउथ अफ्रीका पहले टी20आई मैच के लिए टॉस भारतीय समयानुसार शाम 06:30 बजे होगा।

IND vs SA: भारत बनाम साउथ अफ्रीका पहला टी20आई मैच कितने बजे शुरू होगा?

भारत बनाम साउथ अफ्रीका पहला टी20आई मैच भारतीय समयानुसार शाम 07:00 बजे से खेला जाएगा।

IND vs SA: भारत बनाम साउथ अफ्रीका पहले टी20आई मैच को किस टीवी चैनल पर लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा?

भारत बनाम साउथ अफ्रीका, टी20आई सीरीज के मैचों का लाइव टेलीकास्ट भारत में स्टार स्पोर्ट्स पर किया जाएगा।

IND vs SA: भारत बनाम साउथ अफ्रीका पहले टी20आई मैच की लाइव स्ट्रीमिंग कहां उपलब्ध होगी?

भारत बनाम साउथ अफ्रीका, टी20आई सीरीज के मैचों की लाइव स्ट्रीमिंग JioCinema ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी।