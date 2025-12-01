  1. हिन्दी समाचार
  2. क्रिकेट
  3. IND vs SA 2nd ODI: रायपुर में खेला जाएगा भारत बनाम साउथ अफ्रीका दूसरा वनडे, टीम इंडिया नहीं हारी एक भी मैच

IND vs SA 2nd ODI: रायपुर में खेला जाएगा भारत बनाम साउथ अफ्रीका दूसरा वनडे, टीम इंडिया नहीं हारी एक भी मैच

IND vs SA 2nd ODI: रांची में वनडे में रोमांचक जीत के बाद भारतीय टीम अगला लक्ष्य रायपुर हैं। जहां टीम साउथ अफ्रीका को धूल चटाकर टेस्ट सीरीज में मिली हार का हिसाब बराबर करना चाहेगी। दूसरी तरफ, अफ्रीकी टीम की कोशिश सीरीज बचाने की होगी। हालांकि, उनके लिए मेजबान टीम को मात देना उतना आसान नहीं होगा।

By Abhimanyu 
Updated Date

IND vs SA 2nd ODI: रांची में वनडे में रोमांचक जीत के बाद भारतीय टीम अगला लक्ष्य रायपुर हैं। जहां टीम साउथ अफ्रीका को धूल चटाकर टेस्ट सीरीज में मिली हार का हिसाब बराबर करना चाहेगी। दूसरी तरफ, अफ्रीकी टीम की कोशिश सीरीज बचाने की होगी। हालांकि, उनके लिए मेजबान टीम को मात देना उतना आसान नहीं होगा।

पढ़ें :- World Cup 2027 : विराट कोहली के वर्ल्ड कप 2027 खेलने पर बैटिंग कोच का बड़ा बयान, बोले- जब अच्छा खेल रहे फिर यह सवाल क्यों?

दरअसल, रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में भारतीय टीम अजेय है। इस मैदान पर 2023 में खेले गए अंतिम वनडे मैच में भारत ने न्यूजीलैंड की टीम को 108 रनों पर ही ढेर कर दिया था और 8 विकेट से शानदार जीत दर्ज की थी। उस मैच में तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने शानदार प्रदर्शन किया था। साथ ही भारत के दूसरे गेंदबाजों ने भी अच्छा प्रदर्शन किया था। हालांकि, रायपुर में अब तक सिर्फ एक ही वनडे मैच खेला गया है।

रायपुर में टॉस निभाएगा अहम भूमिका

भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दूसरे वनडे मैच में टॉस की अहम भूमिका रह सकती है। जिसका सबसे बड़ा कारण ओस का गिरना हो सकता है। ऑस के कारण दूसरी पारी में गेंदबाजी करना मुश्किल हो सकता है। ऐसे में टॉस जीतने के बाद टीमें पहले गेंदबाजी का फैसला कर सकती हैं। रांची वनडे की दूसरी पारी में ओस का असर देखने को मिला था, जहां गेंदबाजों को कोई मदद न मिलने के कारण साउथ अफ्रीका के पुछल्ले बल्लेबाज हावी नजर आ रहे थे।

बता दें कि भारत बनाम साउथ अफ्रीका दूसरा वनडे मैच बुधवार 3 दिसंबर 2025 को भारतीय समयानुसार दोपहर 01:30 बजे से खेला जाएगा। इससे आधे घंटे पहले यानी दोपहर 01:00 बजे मैच के लिए टॉस होगा।

पढ़ें :- IND vs SA Live Score : भारत ने दक्षिण अफ्रीका को दिया 350 रनों का टारगेट, विराट कोहली ने रांची में जड़ी तूफानी सेंचुरी

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

World Cup 2027 : विराट कोहली के वर्ल्ड कप 2027 खेलने पर बैटिंग कोच का बड़ा बयान, बोले- जब अच्छा खेल रहे फिर यह सवाल क्यों?

World Cup 2027 : विराट कोहली के वर्ल्ड कप 2027 खेलने पर...

IND vs SA 2nd ODI: रायपुर में खेला जाएगा भारत बनाम साउथ अफ्रीका दूसरा वनडे, टीम इंडिया नहीं हारी एक भी मैच

IND vs SA 2nd ODI: रायपुर में खेला जाएगा भारत बनाम साउथ...

BCCI दूसरे वनडे वाले दिन करेगा इमरजेंसी मीटिंग, गंभीर-अगरकर की लग सकती है क्लास

BCCI दूसरे वनडे वाले दिन करेगा इमरजेंसी मीटिंग, गंभीर-अगरकर की लग सकती...

सुनील गावस्कर ने बताया ODI का असली किंग कौन ? विराट कोहली या सचिन तेंदुलकर

सुनील गावस्कर ने बताया ODI का असली किंग कौन ? विराट कोहली...

रोमांचक मुकाबले में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को पहले वनडे में 17 रन से हराया, कुलदीप ने झटके चार विकेट

रोमांचक मुकाबले में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को पहले वनडे में 17...

IND vs SA Live Score : भारत ने दक्षिण अफ्रीका को दिया 350 रनों का टारगेट, विराट कोहली ने रांची में जड़ी तूफानी सेंचुरी

IND vs SA Live Score : भारत ने दक्षिण अफ्रीका को दिया...