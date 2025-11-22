IND vs SA 2nd Test Stumps: पहले दिन का खेल खत्म, साउथ अफ्रीका ने 6 विकेट खोकर बनाए 247 रन

IND vs SA 2nd Test Day 1 Stumps: आज से भारत और साउथ अफ्रीका के बीच टेस्ट सीरीज का दूसरा मैच गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है। इस मैच में साउथ अफ्रीका के कप्तान टेम्बा बावुमा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है। पहले दिन का खेल खत्म होने तक साउथ अफ्रीका ने 81.5 ओवर खेलकर 6 विकेट के नुकसान पर 247 रन बना लिए हैं।

गुवाहाटी टेस्ट के पहले दिन दोनों टीमों के बीच अच्छी टक्कर हुई। पहले बल्लेबाजी करने उतरी साउथ अफ्रीका ने संभलकर और मज़बूत शुरुआत की। एडेन मार्करम को 4 रन पर जीवनदान मिला और ओपनर्स ने पहले घंटे में सीम मूवमेंट को सुरक्षित रूप से रोकते हुए पचास रन की पार्टनरशिप की। सुबह के सेशन के आखिरी ओवर में जसप्रीत बुमराह ने मार्करम को आउट किया और टी ब्रेक के तुरंत बाद रयान रिकेल्टन, कुलदीप यादव का शिकार बने।

ट्रिस्टन स्टब्स को तीसरे नंबर पर प्रमोट किया गया और उन्होंने कप्तान टेम्बा बावुमा के साथ मिलकर अच्छी बैटिंग की और तीसरे विकेट के लिए 84 रन की पार्टनरशिप की। बावुमा एरियल स्ट्रोक खेलने की कोशिश में रविंद्र जड़ेजा का शिकार बने और स्टब्स को कुलदीप ने आउट किया, जिससे दोनों सेट बैट्समैन 40 के आस-पास आउट हो गए। वियान मुल्डर ज़्यादा देर तक नहीं टिके और कुलदीप के तीसरे विकेट बने।

टोनी डी ज़ोरज़ी के साथ मुथुसामी भी थे और दोनों ने बहुत भरोसे के साथ बैटिंग की। लेकिन बाकी सभी बैटर्स की तरह, डी ज़ोरज़ी भी अपनी अच्छी शुरुआत को भुना नहीं पाए और दिन के आखिरी ओवर में सिराज की एक दूर जाती हुई बॉल पर कैच आउट हो गए। भले ही बॉलर्स को ज़्यादा मदद नहीं मिली, लेकिन भारत ने ज़्यादा फ्रीबीज़ नहीं दिए और आखिरी सेशन में चार विकेट लिए।

गुवाहाटी में इस ऐतिहासिक टेस्ट के पहले दिन का खेल खत्म होने पर स्कोर बराबर है। दूसरे दिन का खेल दिलचस्प होने वाला है।