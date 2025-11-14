IND vs SA Lunch Break: पहले सत्र में भारत-साउथ अफ्रीका में दिखा कड़ा मुकाबला, बुमराह ने ढाया कहर

IND vs SA 1st Test Lunch Break: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दो टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मैच आज (14 नवंबर) से कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेला जा रहा है। पहले टेस्ट मैच में मेहमान टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है। हालांकि, पहले दिन के शुरुआती सत्र में दोनों टीमों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिला है। लंच ब्रेक तक साउथ अफ्रीका ने 3 विकेट के नुकसान पर 105 रन बना लिए हैं।

पहले दिन लंच का समय काफी संघर्षपूर्ण रहा है- टॉस जीतकर साउथ अफ्रीका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 105 रन बनाए, लेकिन भारत ने तीन विकेट हासिल किए। जसप्रीत बुमराह अपनी सर्वश्रेष्ठ फॉर्म में लौट आए और मेहमान टीम की शानदार शुरुआत के बाद उन्होंने भारत की अगुवाई की। सिराज फॉर्म में नहीं दिख रहे थे, लेकिन उन्होंने 5 रन प्रति ओवर से ज़्यादा की दर से रन बनाए और सलामी बल्लेबाजों ने पहले विकेट के लिए 57 रन जोड़े।

बुमराह ने पहला स्पैल काफी लंबा फेंका और आखिरकार उन्हें इसका इनाम तब मिला जब उन्होंने रयान रिकेटन का ऑफ स्टंप उखाड़ दिया – इसके तुरंत बाद उन्होंने एक तेज़ गेंद डाली जिसे एडेन मार्करम केवल किनारे से गोलकीपर के हाथों में दे दिया। इसके बाद कुलदीप ने टेम्बा बावुमा को आउट किया और मेहमान टीम का स्कोर 57/0 से 71/3 पर आ गया।