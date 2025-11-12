  1. हिन्दी समाचार
  2. क्रिकेट
  3. IND vs SA : रवींद्र जडेजा ईडन गार्डन्स में 2 विकेट लेते ही रचेंगे इतिहास, टूटेगा दिग्गज क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ये रिकॉर्ड

IND vs SA : रवींद्र जडेजा ईडन गार्डन्स में 2 विकेट लेते ही रचेंगे इतिहास, टूटेगा दिग्गज क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ये रिकॉर्ड

टीम इंडिया (Team India) अपने घर में साउथ अफ्रीका (SA) के खिलाफ टेस्ट, वनडे और टी20 सीरीज खेलने जा रही है। सबसे पहले 2 टेस्ट मैचों की सीरीज का आगाज 14 नवंबर से होने जा रहा है। पहला मुकाबला कोलकाता के प्रतिष्ठित ईडन गार्डन्स (Eden Gardens) में होगा। इस मैच के लिए टीम इंडिया (Team India) का ऐलान हो चुका है।

By संतोष सिंह 
Updated Date

कोलकाता: टीम इंडिया (Team India) अपने घर में साउथ अफ्रीका (SA) के खिलाफ टेस्ट, वनडे और टी20 सीरीज खेलने जा रही है। सबसे पहले 2 टेस्ट मैचों की सीरीज का आगाज 14 नवंबर से होने जा रहा है। पहला मुकाबला कोलकाता के प्रतिष्ठित ईडन गार्डन्स (Eden Gardens) में होगा। इस मैच के लिए टीम इंडिया (Team India) का ऐलान हो चुका है। रवींद्र जडेजा (Ravindra Jadeja) को भी जगह मिली है। उनका प्लेइंग 11 में खेलना भी लगभग तय है। यह मैच उनके लिए बेहद खास होने वाला है, क्योंकि जडेजा एक बड़ा रिकॉर्ड की दहलीज पर हैं। वो इस मैच में क्रिकेट के एक बड़े दिग्गज का रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं।

पढ़ें :- IND vs SA: एकतरफ महात्मा गांधी तो दूसरी तरफ मंडेला, सोने के खास सिक्के से कोलकाता टेस्ट में होगा टॉस

भारतीय क्रिकेट के सबसे भरोसेमंद ऑलराउंडरों में शामिल जडेजा इस टेस्ट में गेंद हाथ में लेते ही दिग्गज सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) को पीछे छोड़ने की दहलीज पर खड़े हैं। सिर्फ 2 विकेट उन्हें ईडन गार्डन्स (Eden Gardens)  में सचिन से आगे ले जाएंगे। इतना ही नहीं पूरी सीरीज में अच्छा प्रदर्शन करते ही जडेजा 350 टेस्ट विकेट पूरा करने वाले भारत के पांचवें गेंदबाज बन जाएंगे।

सिर्फ 2 विकेट की है दरकार

दरअसल, रवींद्र जडेजा (Ravindra Jadeja) ने ईडन गार्डन्स (Eden Gardens)  में अब तक 3 टेस्ट खेले और 6 पारियों में कुल 4 विकेट निकाले हैं। साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में 2 विकेट चटकाते ही वो ईडन गार्डन्स में टेस्ट विकेट लेने के मामले में मास्टर-ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) को पीछे छोड़ देंगे। इस मैदान पर तेंदुलकर के नाम पर 13 टेस्ट मैचों की 12 पारियों में 5 विकेट दर्ज हैं।

सचिन का कोलकाता में गेंदबाजी में बेस्ट प्रदर्शन कितना है?

पढ़ें :- 14 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी ने तोड़ा क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर का रिकार्ड

सचिन के नाम कोलकाता में बेस्ट गेंदबाजी प्रदर्शन 31 रन देकर 3 विकेट है, वहीं, जडेजा का बेस्ट प्रदर्शन 41 रन देकर 3 विकेट है। ये वही सचिन हैं ,जिन्हें क्रिकेट का भगवान कहा जाता है। उन्होंने क्रिकेट में सबसे ज्यादा 34357 रन बनाए हैं। यह एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। अब जडेजा 2 विकेट लेते ही इस दिग्गज को पछाड़कर दुनिया को चौंका देंगे।

350 विकेट पूरे करना चाहेंगे जडेजा

टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाजों की लिस्ट देखें तो अनिल कुंबले 619 विकेट के साथ नंबर एक पर हैं। आर अश्विन 537 विकेट के साथ दूसरे जबकि कपिल देव 434 विकेट के साथ तीसरे नंबर पर हैं। जडेजा 338 विकेट के साथ 5वें नंबर पर हैं। वो साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के दोनों मैच में अगर 12 विकेट लेने में सफल रहे तो 350 विकेट पूरे कर सकते हैं।

टेस्ट में भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट टेकर बॉलर
अनिल कुंबले – 619

आर अश्विन – 537

पढ़ें :- 'मुझे पहले से पता था कि ऑस्ट्रेलिया दौरे पर मुझे नहीं चुना जाएगा...' रविंद्र जड़ेजा ने वनडे टीम से बाहर किए जाने पर तोड़ी चुप्पी

कपिल देव – 434

हरभजन सिंह – 417

रवींद्र जडेजा – 338

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

IND vs SA : रवींद्र जडेजा ईडन गार्डन्स में 2 विकेट लेते ही रचेंगे इतिहास, टूटेगा दिग्गज क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ये रिकॉर्ड

IND vs SA : रवींद्र जडेजा ईडन गार्डन्स में 2 विकेट लेते...

रोहित नंबर वन की कुर्सी पर बरकरार, बिना खेले विराट कोहली ने वनडे रैंकिंग में लगाई लंबी छलांग

रोहित नंबर वन की कुर्सी पर बरकरार, बिना खेले विराट कोहली ने...

IPL 2026 Auction : इस देश में होगी नीलामी, 15 नवंबर को आएगी रिटेंशन लिस्ट, जानिए बड़े अपडेट …

IPL 2026 Auction : इस देश में होगी नीलामी, 15 नवंबर को...

IND vs SA: एकतरफ महात्मा गांधी तो दूसरी तरफ मंडेला, सोने के खास सिक्के से कोलकाता टेस्ट में होगा टॉस

IND vs SA: एकतरफ महात्मा गांधी तो दूसरी तरफ मंडेला, सोने के...

साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज से श्रेयस अय्यर का बाहर होना तय! हार्दिक पांड्या की होगी वापसी

साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज से श्रेयस अय्यर का बाहर होना...

IND vs SA 1st Test: '2 स्पिनर और 3 तेज गेंदबाज, जुरेल या रेड्डी...' पहले टेस्ट में भारत की ऐसी होगी प्लेइंग इलेवन

IND vs SA 1st Test: '2 स्पिनर और 3 तेज गेंदबाज, जुरेल...