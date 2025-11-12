IND vs SA : रवींद्र जडेजा ईडन गार्डन्स में 2 विकेट लेते ही रचेंगे इतिहास, टूटेगा दिग्गज क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ये रिकॉर्ड

कोलकाता: टीम इंडिया (Team India) अपने घर में साउथ अफ्रीका (SA) के खिलाफ टेस्ट, वनडे और टी20 सीरीज खेलने जा रही है। सबसे पहले 2 टेस्ट मैचों की सीरीज का आगाज 14 नवंबर से होने जा रहा है। पहला मुकाबला कोलकाता के प्रतिष्ठित ईडन गार्डन्स (Eden Gardens) में होगा। इस मैच के लिए टीम इंडिया (Team India) का ऐलान हो चुका है। रवींद्र जडेजा (Ravindra Jadeja) को भी जगह मिली है। उनका प्लेइंग 11 में खेलना भी लगभग तय है। यह मैच उनके लिए बेहद खास होने वाला है, क्योंकि जडेजा एक बड़ा रिकॉर्ड की दहलीज पर हैं। वो इस मैच में क्रिकेट के एक बड़े दिग्गज का रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं।

भारतीय क्रिकेट के सबसे भरोसेमंद ऑलराउंडरों में शामिल जडेजा इस टेस्ट में गेंद हाथ में लेते ही दिग्गज सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) को पीछे छोड़ने की दहलीज पर खड़े हैं। सिर्फ 2 विकेट उन्हें ईडन गार्डन्स (Eden Gardens) में सचिन से आगे ले जाएंगे। इतना ही नहीं पूरी सीरीज में अच्छा प्रदर्शन करते ही जडेजा 350 टेस्ट विकेट पूरा करने वाले भारत के पांचवें गेंदबाज बन जाएंगे।

सिर्फ 2 विकेट की है दरकार

दरअसल, रवींद्र जडेजा (Ravindra Jadeja) ने ईडन गार्डन्स (Eden Gardens) में अब तक 3 टेस्ट खेले और 6 पारियों में कुल 4 विकेट निकाले हैं। साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में 2 विकेट चटकाते ही वो ईडन गार्डन्स में टेस्ट विकेट लेने के मामले में मास्टर-ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) को पीछे छोड़ देंगे। इस मैदान पर तेंदुलकर के नाम पर 13 टेस्ट मैचों की 12 पारियों में 5 विकेट दर्ज हैं।

सचिन का कोलकाता में गेंदबाजी में बेस्ट प्रदर्शन कितना है?

सचिन के नाम कोलकाता में बेस्ट गेंदबाजी प्रदर्शन 31 रन देकर 3 विकेट है, वहीं, जडेजा का बेस्ट प्रदर्शन 41 रन देकर 3 विकेट है। ये वही सचिन हैं ,जिन्हें क्रिकेट का भगवान कहा जाता है। उन्होंने क्रिकेट में सबसे ज्यादा 34357 रन बनाए हैं। यह एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। अब जडेजा 2 विकेट लेते ही इस दिग्गज को पछाड़कर दुनिया को चौंका देंगे।

350 विकेट पूरे करना चाहेंगे जडेजा

टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाजों की लिस्ट देखें तो अनिल कुंबले 619 विकेट के साथ नंबर एक पर हैं। आर अश्विन 537 विकेट के साथ दूसरे जबकि कपिल देव 434 विकेट के साथ तीसरे नंबर पर हैं। जडेजा 338 विकेट के साथ 5वें नंबर पर हैं। वो साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के दोनों मैच में अगर 12 विकेट लेने में सफल रहे तो 350 विकेट पूरे कर सकते हैं।

टेस्ट में भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट टेकर बॉलर

अनिल कुंबले – 619

आर अश्विन – 537

कपिल देव – 434

हरभजन सिंह – 417

रवींद्र जडेजा – 338