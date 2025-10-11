IND vs WI 2nd Test Day 2 Stumps: दूसरे दिन का खेल खत्म, भारत 378 रनों से आगे, वेस्टइंडीज का स्कोर- 140/4

IND vs WI 2nd Test Day 2 Stumps: दिल्ली टेस्ट के दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक वेस्टइंडीज ने अपनी पहली पारी में 4 विकेट के नुकसान पर 140 रन बना लिए हैं। लेकिन, मेहमान टीम भारत से अभी भी 378 रन आगे हैं। इससे पहले भारतीय टीम ने पहली पारी 518 के स्कोर पर घोषित कर दी थी।

वेस्टइंडीज़ ने अहमदाबाद की तुलना में ज़्यादा धैर्य और दृढ़ संकल्प दिखाया, लेकिन फिर भी एकाग्रता में कुछ कमियां देखने को मिलीं, जिसका उन्हें इस सीरीज़ में भारी नुकसान उठाना पड़ा। दिल्ली टेस्ट के दूसरे दिन भारत ने 5 विकेट पर 518 रन बनाकर पारी घोषित करने से पहले ठीक 200 रन और जोड़े। यशस्वी जायसवाल के 175 और शुभमन गिल के 129* रनों की बदौलत टीम ने बड़ा स्कोर खड़ा किया।

वेस्टइंडीज की पारी में जॉन कैंपबेल एक अजीबोगरीब तरीके से आउट हुए, लेकिन टेगनारिन चंद्रपॉल और एलिक अथानाज़े ने धैर्य बनाए रखा और दूसरे विकेट के लिए 66 रनों की साझेदारी की। लेकिन जैसा कि पहले अक्सर होता आया है, एक गलती के कारण चंद्रपॉल आउट हो गए और मेहमान टीम का स्कोर 87/1 से 107/4 हो गया। इस दौरान रविंद्र जड़ेजा ने तीन और कुलदीप यादव ने एक विकेट अपने नाम किया।

दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक वेस्टइंडीज ने 43 ओवर खेलकर 140 रन बना लिए हैं, लेकिन उन्होंने चार अहम विकेट भी खो दिये हैं। शाई होप काफी सकारात्मक दिखे और टेविन इमलाच ने आत्मविश्वास से बल्लेबाजी की। अब देखना दिलचस्प होगा कि मेहमान टीम तीसरे दिन भारतीय गेंदबाजों कैसे सामना करती है।