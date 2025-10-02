  1. हिन्दी समाचार
  3. IND vs WI : ‘अपोलो टायर्स’ लिखी जर्सी में उतरा भारत, शास्त्री चुटकी लेते हुए बोले- उम्मीद है यह लंबा टिकेगी

भारत और वेस्टइंडीज के बीच टेस्ट सीरीज का आगाज गुरुवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम से हो गया है। इसके साथ ही टीम इंडिया (Team India) नई जर्सी में नजर आई। अभ्यास सत्र के दौरान भारतीय खिलाड़ी और टॉस के दौरान भारतीय कप्तान 'अपोलो टायर्स' (Apollo Tyres)  लिखी हुई जर्सी में दिखे।

By संतोष सिंह 
Updated Date

नई दिल्ली। भारत और वेस्टइंडीज के बीच टेस्ट सीरीज का आगाज गुरुवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम से हो गया है। इसके साथ ही टीम इंडिया (Team India) नई जर्सी में नजर आई। अभ्यास सत्र के दौरान भारतीय खिलाड़ी और टॉस के दौरान भारतीय कप्तान ‘अपोलो टायर्स’ (Apollo Tyres)  लिखी हुई जर्सी में दिखे। जर्सी के बीच में अपोलो टायर्स (Apollo Tyres)  का लोगो प्रमुखता से देखा गया। बीसीसीआई (BCCI)  ने हाल ही में अपोलो टायर्स (Apollo Tyres) को आधिकारिक किट स्पॉन्सर के रूप में पेश किया है। हालांकि, भारत के पूर्व कोच रवि शास्त्री ने इस पर चुटकी भी ली। इससे पहले कई बड़ी कंपनियों के नाम भारतीय टीम (Team India) की जर्सी पर दिखाई दे चुके हैं। अपोलो टायर्स से पहले ड्रीम-11 भारत का जर्सी स्पॉनसर था।

टीम इंडिया की नई जर्सी लॉन्च होते ही पूर्व हेड कोच रवि शास्त्री ने मजाकिया अंदाज में ली चुटकी 

टीम इंडिया (Team India) की नई जर्सी लॉन्च होते ही पूर्व हेड कोच रवि शास्त्री (Former head coach Ravi Shastri) ने मजाकिया अंदाज में चुटकी ली। उन्होंने कहा कि उम्मीद है यह जर्सी लंबा टिकेगी।’ शास्त्री का यह बयान सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है। माना जा रहा है कि यह तंज उन कंपनियों पर था जिनका जर्सी स्पॉन्सरशिप का सफर ज्यादा लंबा नहीं चला। ओप्पो से लेकर ड्रीम-11 तक, कोई भी ज्यादा समय तक भारतीय किट स्पॉनसर के रूप में नहीं रह सका।

यानी ज्यादातर कंपनियां करार का समय पूरा होने से पहले ही या तो हट गईं, या फिर किसी और को स्पॉनसशिप बेच दी। इनमें से ज्यादातर कंपनियों की तो हालत भी खराब हो गई। बायजू की स्थिति खराब है, जबकि ओप्पो का मार्केट भी डाउन हुआ था। ड्रीम-11 पर भी असर पड़ने की संभावना है। सहारा की भी हालत खराब हो चुकी है।

मार्च 2028 तक का करार

ड्रीम11 के बाहर होने के बाद अपोलो टायर्स (Apollo Tyres)  भारतीय क्रिकेट टीम का नया प्रायोजक बना है। बीसीसीआई (BCCI)  और अपोलो टायर्स (Apollo Tyres)  के बीच ढाई साल की अवधि के लिए करार हुआ है, जो मार्च 2028 में समाप्त होगा। इस डील के तहत, अपोलो टायर्स (Apollo Tyres)  का लोगो सभी प्रारूपों में भारतीय पुरुष और महिला राष्ट्रीय टीमों की जर्सी पर दिखाई देगा। यह करार 579 करोड़ रुपये का है, जो ड्रीम-11 के 358 करोड़ रुपये के समझौते से कहीं ज्यादा है। इस टायर्स मेजर के साथ डील में 121 द्विपक्षीय मैच और 21 आईसीसी मैच शामिल हैं।

क्यो हटा था ड्रीम-11?

बीसीसीआई (BCCI) ने ड्रीम11 के साथ अपना अनुबंध को खत्म कर दिया था। ड्रीम11 से यह अनुबंध इसलिए समाप्त किया गया क्योंकि यह एक बेटिंग-संबंधित एप है, जिस पर हाल ही में बैन लगा दिया गया। इस वजह से 358 करोड़ रुपये का करार समय से पहले ही खत्म हो गया था। यह करार 2023 में तीन साल की अवधि के लिए हुआ था। हाल ही में पारित ‘ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025’ के कारण ड्रीम-11 ने अनुबंध से बाहर निकलने का फैसला किया। ड्रीम-11 ने 2023 में बायजू (Byju’s) की जगह ली थी।

बीसीसीआई ने मंगाए थे आवेदन

दो सितंबर को बीसीसीआई (BCCI)  ने भारतीय टीम (Team India) के मुख्य प्रायोजक अधिकारों के लिए आवेदन आमंत्रित किए थे और बोली प्रक्रिया 14 सितंबर को हुई। बीसीसीआई (BCCI)  ने नियम बताते हुए कहा था कि गेमिंग, सट्टेबाजी, क्रिप्टो और तंबाकू ब्रांडों को बोली प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं होगी।

अपोलो टायर्स को मिल सकती है पहचान

आने वाले समय में भारत के व्यस्त अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट कैलेंडर को देखते हुए इस साझेदारी से अपोलो टायर्स (Apollo Tyres)  को वैश्विक स्तर पर बड़ी पहचान मिलेगी। यह करार हाल के वर्षों में भारतीय क्रिकेट के सबसे बड़े और सबसे फायदेमंद स्पॉन्सरशिप कॉन्ट्रैक्ट्स में से एक माना जा रहा है।

वेस्टइंडीज सीरीज की तैयारी

नई जर्सी में उतरी भारतीय टीम अब वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज में जीत के इरादे से मैदान में उतरेगी। कप्तान शुभमन गिल (Captain Shubman Gill) ने साफ कहा है कि वह घर पर हर टेस्ट मैच जीतना चाहते हैं और विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 (World Test Championship 2025-27) के फाइनल के लिए अपनी दावेदारी मजबूत करना चाहते हैं।

