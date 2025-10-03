IND vs WI Live: केएल राहुल ने जड़ा 11वां टेस्ट शतक, कप्तान गिल की फिफ्टी; लंच ब्रेक तक भारत का स्कोर- 218/3

  1. हिन्दी समाचार
IND vs WI 1st Test, Day 2 Live Update: भारत और वेस्टइंडीज के बीच अहमदाबाद में पहला टेस्ट मैच खेला जा रहा है। इस मैच के दूसरे दिन भारत ने अपनी स्थिति मज़बूत कर ली है। लंच ब्रेक तक भारत ने तीन विकेट के नुकसान पर 218 रन बना लिए हैं। इस दौरान केएल राहुल अपने टेस्ट करियर का 11वां शतक लगाकर नाबाद हैं, जबकि कप्तान शुभमन गिल अर्धशतक लगाकर आउट हुए।

अहमदाबाद टेस्ट के दूसरे दिन भारत ने 121/2 के स्कोर से आगे खेलना शुरू किया। पहले सत्र में वेस्टइंडीज़ अनुशासित थी, लेकिन उन्होंने मौके गंवाए। केएल राहुल ने सत्र की शुरुआत में एक मौका दिया, लेकिन गेंद का बाहरी किनारा लेकर कीपर और स्लिप के बीच से निकल गई। इसके बाद उन्होंने कोई गलती नहीं की और घरेलू मैदान पर शतकों का सूखा खत्म किया, जो उनके 11 टेस्ट शतकों में से सिर्फ़ दूसरा शतक था। शुभमन गिल ने अपने प्रवास के दौरान अच्छा प्रदर्शन किया और अपना अर्धशतक पूरा किया, लेकिन चेज़ की राउंड-द-विकेट गेंद पर उन्होंने कुछ ख़ास करने की कोशिश की और रिवर्स स्वीप खेलते हुए आउट हो गए।

गिल के आउट होने के बाद ध्रुव जुरेल मैदान पर उतरे और वह संयमित दिख रहे हैं। भारत की बढ़त 56 रनों की हो गई है और उसके पास अभी भी 7 विकेट बाकी हैं। लंच ब्रेक तक राहुल 192 गेंदों पर 100 रन और जुरेल 38 गेंदों में 14 रन बनाकर नाबाद लौटे हैं। ऐसे में टीम दूसरे सत्र में आक्रामक रवैया अपनाते हुए बड़े स्कोर की ओर देखेगी।

