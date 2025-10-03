IND vs WI Stumps Day 2: दूसरे दिन भारत के तीन बल्लेबाजों ने जड़ा शतक, स्टंप्स तक टीम का स्कोर- 448/5

IND vs WI Stumps Day 2: वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट में गेंदबाजों के बाद भारतीय बल्लेबाजों का शानदार प्रदर्शन जारी है। अहमदाबाद टेस्ट के दूसरे दिन भारत का स्कोर 400 रनों के पार पहुंच गया है। जिसमें स्टार ओपनर केएल राहुल ने घरेलू सरजमीं पर शतकों के सूखे को खत्म किया, जबकि युवा विकेटकीपर बल्लेबाज ध्रुव जुरेल ने अपने टेस्ट करियर का पहला शतक जड़ा है। वहीं, उपकप्तान रविंद्र जड़ेजा शतक बनाकर नाबाद लौटे हैं। स्टंप्स की घोषणा तक भारत ने 5 विकेट के नुकसान पर 448 रन बना लिए हैं।

भारत ने 286 रनों की बढ़त के साथ दूसरे दिन का अंत मज़बूती से किया। मेज़बान टीम के लिए यह दिन यादगार रहा, जिसमें तीन शतक जड़े। केएल राहुल ने शुरुआत में ही धीमी शुरुआत की और उनकी गेंद स्लिप में लग गई, लेकिन आगे चलकर उन्होंने लय पकड़ी और घरेलू मैदान पर अपना दूसरा टेस्ट शतक जड़ा। वहीं, ध्रुव जुरेल, गिल के आउट होने के बाद आते ही आत्मविश्वास से भरे दिखे – शांत, संयमित और अपने पहले टेस्ट शतक की ओर बढ़े।

राहुल के आउट होने के बाद ध्रुव जुरेल ने रविंद्र जड़ेजा के साथ मिलकर भारतीय पारी को 400 रनों के पार पहुंचाया। इस दौरान जुरेल ने 190 गेंदों में अपना शतक पूरा किया। वह 210 गेंदों में 125 रन बनाकर आउट हुए। जुरेल का यह शतक 9वीं पारी में आया है। वह भारत की ओर से टेस्ट शतक जड़ने वाले 12वीं विकेटकीपर बल्लेबाज हैं। रवींद्र जडेजा ने आक्रामक शुरुआत की, स्पिनरों पर आक्रामक रुख अपनाया और फिर खुद पर नियंत्रण रखते हुए एक और शतक जड़ा, जो पहले से ही एक शानदार साल रहा है।

वेस्टइंडीज़ ने भी कुछ मौकों पर अनुशासन दिखाया, लेकिन दबाव को ज़्यादा देर तक नहीं झेल पाई। उनके गेंदबाजों ने दूसरे दिन केवल तीन ही विकेट लिए। अब, उन्हें एक बड़ा मुक़ाबला करना है। स्टंप्स की घोषणा तक, ने 5 विकेट के नुकसान पर 448 रन बना लिए हैं। जड़ेजा 176 गेंदों में 104 रन और वाशिंगटन सुंदर 13 गेंदों में 9 रन बनाकर लौटे हैं।