  1. हिन्दी समाचार
  2. तकनीक
  3. India AI Impact Summit 2026 :  AI महाकुंभ में 300 एग्जीबिशन, 13 देशों के पवेलियन और 2.5 लाख विजिटर्स, शामिल होंगे टेक लीडर्स

India AI Impact Summit 2026 :  AI महाकुंभ में 300 एग्जीबिशन, 13 देशों के पवेलियन और 2.5 लाख विजिटर्स, शामिल होंगे टेक लीडर्स

भारत की राजधानी नई दिल्ली में आज से पांच दिनों तक चलने वाला AI Impact Summit भारत मंडपम में होने जा रहा है।

By अनूप कुमार 
Updated Date

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

India AI Impact Summit 2026 :  AI महाकुंभ में 300 एग्जीबिशन, 13 देशों के पवेलियन और 2.5 लाख विजिटर्स, शामिल होंगे टेक लीडर्स

India AI Impact Summit 2026 :  AI महाकुंभ में 300 एग्जीबिशन, 13 देशों...

Realme P4 Lite 5G की इंडिया लॉन्च डेट का ऐलान, फ्लिपकार्ट माइक्रोसाइट से अहम स्पेक्स आए सामने

Realme P4 Lite 5G की इंडिया लॉन्च डेट का ऐलान, फ्लिपकार्ट माइक्रोसाइट...

India AI Impact Summit 2026 : दिल्ली बनी वैश्विक टेक्नोलॉजी का केंद्र, तकनीकी क्षेत्र की दिग्गज कंपनियां अतिथि सूची में शामिल

India AI Impact Summit 2026 : दिल्ली बनी वैश्विक टेक्नोलॉजी का केंद्र,...

AI Impact Summit 2026 का पीएम मोदी आज करेंगे उद्घाटन, वैश्विक राजनेता और उद्योगपति होंगे शामिल

AI Impact Summit 2026 का पीएम मोदी आज करेंगे उद्घाटन, वैश्विक राजनेता...

AI Impact Summit 2026 : भारत एआई इम्पैक्ट समिट में दुनियाभर से पहुंचेंगे ये राजनेता , देखें पूरी लिस्ट

AI Impact Summit 2026 : भारत एआई इम्पैक्ट समिट में दुनियाभर से...

Poco C81 Pro : पोको सी81 प्रो NBTC पर लिस्ट, बजट सेगमेंट में जल्द हो सकता है लॉन्च

Poco C81 Pro : पोको सी81 प्रो NBTC पर लिस्ट, बजट सेगमेंट...