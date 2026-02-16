India AI Impact Summit 2026 : दिल्ली बनी वैश्विक टेक्नोलॉजी का केंद्र, तकनीकी क्षेत्र की दिग्गज कंपनियां अतिथि सूची में शामिल

India AI Impact Summit 2026 : नई दिल्ली के भारत मंडपम में आज (16 फरवरी) से इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट की शुरुआत हो रही है। इस कार्यक्रम का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम पांच बजे करेंगे। सोमवार से शुरू होने वाला इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट और एक एक्सपो नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित किया जा रहा है और यह 20 फरवरी तक चलेगा।

तकनीकी और कूटनीतिक दृष्टि से महत्व पूर्ण

इस समिट में दुनिया भर से करीब 2 लाख प्रतिभागियों के शामिल होने का अनुमान है। यह सम्मेलन भारत के लिए तकनीकी और कूटनीतिक दृष्टि (Technical and diplomatic view) से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। खास बात यह है कि यह ग्लोबल साउथ (Global South) के किसी देश में आयोजित होने वाला पहला बड़ा एआई शिखर सम्मेलन (AI Summit) है। इसमें 100 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं।

वैश्विक नेताओं को निमंत्रण

पीएम मोदी के निमंत्रण पर भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोबगे, क्रोएशिया के प्रधानमंत्री आंद्रेज प्लेंकोविक, एस्टोनिया के राष्ट्रपति अलार कारिस, फिनलैंड के प्रधानमंत्री पेट्टेरी ऑर्पो और ग्रीस के प्रधानमंत्री क्यिरियाकोस मित्सोताकिस भी आ रहे हैं। इसके अलावा कजाखस्तान के प्रधानमंत्री ओलझास बेक्टेनोव, मॉरीशस के प्रधानमंत्री नवीनचंद्र रामगुलाम, सर्बिया के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वुचिच, स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी और श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुर कुमार दिसानायके भी शिरकत करेंगे। स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गाइ परमेलिन, नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री डिक स्कोफ और यूएई के अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे।

तकनीकी क्षेत्र की दिग्गज कंपनियां अतिथि सूची में शामिल

आपको बता दें कि टेक्नोलॉजी की दुनिया के बड़े नाम जैसे अल्फाबेट के सीईओ सुंदर पिचाई (Alphabet CEO Sundar Pichai) और ओपनएआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन (Sam Altman, CEO of OpenAI) भी इस समिट का हिस्सा बन रहे हैं। इस मंच पर एआई के उपयोग, भविष्य और वैश्विक सहयोग पर चर्चा होगी।