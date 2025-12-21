Under-19 Asia Cup 2025 के फाइनल मुकाबले में भारत और पाक आमने सामने, जीतने पर मोहसिन नकवी क्या भरतीय टीम को देंगे ट्रॉफी

नई दिल्ली। दुबई स्पोर्ट्स सिटी (Dubai Sports City) के आईसीसी एकेडमी ग्राउंड (ICC Academy Ground) में रविवार को अंडर-19 एशिया कप 2025 (Under-19 Asia Cup 2025) का फाइनल खेला जा रहा है। यह मुकाबला भारत और पाकिस्तान के बीच हो रहा है। पाकिस्तान की टीम 13 साल से यह खिताब नहीं जीत पाई है। वहीं भारत नौवां खिताब जीतने के इरादे से मैदान में उतरा है। मुकाबला शुरू होते ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन और एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष मोहसिन नकवी भी मैच देखने पहुंच चुके है। जानकारी के मुताबिक नकवी क्लोजिंग सेरेमनी में हिस्सा लेंगे और विजेता टीम को ट्रॉफी दे सकते है। अब देखना यह है कि भारतीय अंडर-19 टीम अगर मैच जीत जाती है, तो क्या वह नकवी से ट्रॉफी लेंगे, या नकवी फिर से ट्रॉफी लेकर चले जाएंगे।

अंडर-19 एशिया के फाइनल मुकाबले में भारत ने टॉस जीत कर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। खबर लिखे जाने तक पाकिस्तान टीम ने 35 ओवरों मे दो विकेट के नुकसान पर 240 रन बना लिए है। पाकिस्तान की ओर से समीर मीनहास 90 गेंदों पर 133 रन बनाकर खेल रहे है। वहीं उनके साथ अहमद हुसैन 61 गेंदों पर 44 रन बना चुके है। वहीं भारतीय टीम की गेंदबाजी अच्छी नहीं रही है। हेनिल पटेल और खिलान पटेल को एक-एक सफलता मिली। इनके अलावा सभी गेंदबाजों की पाकिस्तान टीम के बल्लेबाजों ने जमकर पिटाई की।

बता दे कि अगर भारत की अंडर-19 टीम यह फाइनल मुकाबला जीतती है, तो फिर से एक बार विवाद देखने को मिल सकता है। सितंबर 2025 में हुए सीनियर एशिया कप के फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को हराया था। मैच जीतने के बाद भारतीय टीम ने न पाकिस्तान के खिलाड़ियों से हाथ मिला, बल्कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन और एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष मोहसिन नकवी के हाथों ट्रॉफी लेने से भी मना कर दिया था। भारतीय टीम ट्रॉफी लेने मंच पर भी नहीं गई थी, इसके बाद मोहसिन नकवी ट्रॉफी लेकर चले गए थे और ट्रॉफी को एशियन क्रिकेट काउंसिल के कार्यालय में रखवा दिया। इसके बाद बहुत विवाद हुआ, लेकिन नकवी ने ट्रॉफी नहीं लौटाई। अंडर-19 एशिया कप के फाइनल में भी पहुंचे है। ऐसे में देखना है कि भारतीय टीम अगर मैच जीतती है, तो क्या वह मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेंगे, या फिर मोहसिन ट्रॉफी लेकर चलते बनेंगे।